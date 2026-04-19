¿El primer golpe maestro de Ole Book en el BVB? Al parecer, el Borussia Dortmund lidera la pugna por Kante

Además del BVB, lo siguen varios clubes italianos, el Red Bull Salzburgo y los rivales de la Bundesliga FC Bayern y 1899 Hoffenheim.

Kante, de origen francés, nació en Zagreb y es internacional juvenil croata. Con la sub-15 ha jugado seis partidos desde su debut en septiembre de 2024 y ha marcado un gol.

Se formó en las categorías inferiores del NK HASK Zagreb y en 2022 fichó por el Lokomotiva, donde ahora juega en el equipo sub-17.