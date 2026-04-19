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Ole Book Borussia Dortmund 2026IMAGO / DeFodi Images
Falko Blöding

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¿El primer golpe maestro de Ole Book en el BVB? Al parecer, el Borussia Dortmund lidera la pugna por Kante

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El BVB negocia el fichaje del internacional croata sub-21 Liam Claude Kante, del NK Lokomotiva Zagreb.

Así lo informa el experto en fichajes Fabrizio Romano. Según él, el Borussia Dortmund lidera la pugna por el defensa central de 15 años.

  • Además del BVB, lo siguen varios clubes italianos, el Red Bull Salzburgo y los rivales de la Bundesliga FC Bayern y 1899 Hoffenheim.

    Kante, de origen francés, nació en Zagreb y es internacional juvenil croata. Con la sub-15 ha jugado seis partidos desde su debut en septiembre de 2024 y ha marcado un gol.

    Se formó en las categorías inferiores del NK HASK Zagreb y en 2022 fichó por el Lokomotiva, donde ahora juega en el equipo sub-17.

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  • OLE BOOK BORUSSIA DORTMUND Getty Images

    Ole Book quiere encontrar «perlas» en el BVB

    El nuevo director deportivo del Borussia Dortmund, Ole Book, ya demostró en el SV Elversberg su habilidad para detectar talentos a tiempo. En su presentación con los «negro y amarillos» anunció: «Intentaremos encontrar joyas que hagan mejor al Borussia Dortmund». A largo plazo, Kante podría ser una de esas joyas.

    El BVB ya cuenta con el central Luca Reggiani (18) y con Filippo Mane (21), aún joven. Los tres titulares para la próxima temporada son Nico Schlotterbeck (26), Waldemar Anton (29) y Ramy Bensebaini (31). La salida gratuita de Niklas Süle (30) y la grave lesión de Emre Can (32) hacen probable que el club fiche a otro defensa central con experiencia.

  • Estos contratos con el BVB vencen en verano

    JugadoresPosiciónEdad
    Niklas SüleDefensa30 años
    Salih ÖzcanCentrocampista28 años
    Julian BrandtCentrocampista29 años
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