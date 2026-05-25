El presidente mexicano confirma el traslado de Irán de Estados Unidos a antes del Mundial, mientras persiste el conflicto en Oriente Medio

A pocas semanas del Mundial 2026, la selección iraní cambió su base de Arizona a Tijuana por las tensiones políticas en Oriente Medio.

La presidenta mexicana, Sheinbaum, confirmó el lunes que su Gobierno facilitó el traslado tras la negativa de Estados Unidos a albergar a la delegación iraní. Sheinbaum añadió que la FIFA contactó a México para resolver el impasse organizativo.



