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Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, niega que fichar a Xabi Alonso fuera un error y habla de la incertidumbre sobre el contrato de Vinicius Jr

Real Madrid
X. Alonso
Vinicius Junior
Primera División

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha rechazado las críticas al nombramiento de Xabi Alonso como entrenador, pese a su salida en enero. En una entrevista televisiva, también afirmó que no hay prisa por renovar el contrato de Vinicius Junior.

  • Pérez rompe su silencio

    Pérez acudió al programa «El Chiringuito de Jugones» para conceder una entrevista de 40 minutos tras anunciar la convocatoria de elecciones presidenciales extraordinarias. El presidente volvió a referirse al cese de Alonso a mitad de temporada, destituido tras perder 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España. Aunque Alonso logró un éxito histórico con el Bayer Leverkusen, su etapa en el Real Madrid se vio lastrada por la falta de preparación en la pretemporada y el creciente agotamiento físico de la plantilla.

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  • Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Las circunstancias frente a la culpabilidad

    Durante la charla con Josep Pedrerol, Pérez defendió el fichaje del excentrocampista del Real Madrid Alonso. «Fue una cuestión de circunstancias —afirmó—. Todo empezó en el Mundial de Clubes: no tuvimos pretemporada. Sin pretemporada, sufres físicamente. Pensamos que el cambio (el despido) ayudaría, pero solo funcionó un tiempo antes de que volvieran a desmoronarse».

  • Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

    Vini no tiene prisa

    Pérez aclaró la situación de Vinicius, cuyo contrato en el Bernabéu vence en junio de 2027. A pesar de sus 21 goles y 14 asistencias esta temporada, el presidente afirmó: «Vinicius es uno de los mejores jugadores del Real Madrid. Ha ganado las dos últimas Champions League. No hay prisa por renovar; tenemos toda la temporada para hablar. Ese es el trabajo del director deportivo».

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ¿Y ahora qué?

    El interinato de Álvaro Arbeloa terminó de forma desastrosa: el club quedó detrás del Barcelona en La Liga y cayó en cuartos de la Champions ante el Bayern. Con las elecciones presidenciales cerca, la directiva debe decidir si respalda a Arbeloa o busca un técnico de renombre, mientras gestiona la situación contractual de Vinicius.

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