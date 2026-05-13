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El presidente del Real Madrid afirma que el Barcelona debe «pagar por sus actos» en el caso Negreira y asegura que la relación entre ambos clubes está «completamente rota»
Se trazan las líneas de batalla por el escándalo de Negreira
La alianza de larga data entre los dos clubes más importantes de España ha terminado tras las últimas declaraciones de Pérez sobre el caso Negreira en una entrevista con Josep Pedrerol en La Sexta. El presidente del Real Madrid fue directo al calificar de mayor escándalo del deporte la investigación sobre los pagos del Barcelona al exvicepresidente de árbitros José María Enríquez Negreira.
Pérez confirmó que el vínculo entre los clubes ya no existe. «Está completamente roto», afirmó. «No quiero relación con un club que ha pagado a árbitros durante dos décadas. Quiero que paguen por sus actos, igual que querría para cualquier otro club. Es el mayor caso de corrupción en el fútbol. Es corrupción sistémica. El Real Madrid es el único que ha aparecido como parte implicada. La Liga, por su parte, no dice nada».
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Denuncias de pérdida significativa de puntos
El Real Madrid actúa de forma proactiva en el proceso judicial. Pérez anuncia que presentarán más de 500 páginas de documentación para demostrar el trato injusto que, según él, ha afectado la clasificación de la liga en las últimas temporadas.
El presidente detalló los próximos pasos: «Vamos a presentar 500 páginas a la UEFA. Hemos recopilado año tras año los puntos que nos han quitado. Este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos. Si el Barça quiere demandarme, que lo haga. No supe del caso Negreira hasta hace tres años. El primer afectado es el Real Madrid; luego vi que el Barcelona pagó más de dos décadas a árbitros».
Aumenta la tensión mientras el Barcelona contraataca
Tras la rueda de prensa del martes, en la que Pérez pidió nuevas elecciones y atacó al Barcelona, llegó la réplica desde el Camp Nou. El vicepresidente azulgrana, Rafa Yuste, tachó sus palabras de «técnica de distracción» y afirmó que el presidente madridista intenta ocultar los problemas deportivos de su equipo tras una temporada sin títulos.
Yuste respondió con dureza: «Las palabras de Florentino me han parecido patéticas y llenas de falsedades. El club ya emitió ayer un comunicado que estudia acciones legales, pero esta maniobra para encubrir un desastre deportivo que lleva dos años no le llevará a ninguna parte».
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Conflictos internos y rumores sobre las elecciones
Más allá de la guerra de palabras con el Barcelona, Pérez habló del ambiente interno en el Santiago Bernabéu. A pesar de los informes sobre roces en la plantilla —especialmente un encontronazo en el campo de entrenamiento entre Federico Valverde y Aurélien Tchouameni—, el presidente se mostró firme en su liderazgo y en su intención de presentarse a la reelección.
«Se llevan perfectamente bien», afirmó sobre sus jugadores. «Las peleas en los entrenamientos son normales; pregúntenle a cualquier club. Lo que no hay es la mala fe de esta campaña orquestada. Debo enfrentarme a los periodistas y no pasa nada. Debo proteger a los dueños del Madrid, que son los socios. Hay periodistas que son enemigos del club. Ya lo dije: se acabó. Voy a convocar elecciones. Antes pensaban que me iría, pero quiero seguir y ganar muchas más Copas de Europa».