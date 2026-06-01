AFP
Traducido por
El presidente del PSG minimiza las dudas sobre el futuro de Luis Enrique, tras la inminente renovación de su contrato por el éxito en la final de la Liga de Campeones
La confianza del entrenador
Aunque su contrato vence en 2027, la ausencia de un anuncio oficial sobre su renovación ha generado rumores. Sin embargo, Al-Khelaifi los desmintió de inmediato. El presidente del PSG se mostró eufórico tras el dominio continental del equipo.
El español ha asumido la era pos-Mbappé y ha forjado un grupo que prioriza el colectivo sobre las individualidades. Ya dueño del récord de títulos del club, la directiva quiere que el ex técnico del Barcelona siga liderando el proyecto.
- Getty Images Sport
Al-Khelaifi da una pista importante
Al preguntarle por las negociaciones con Enrique, Al-Khelaifi respondió con una broma, no con la típica declaración corporativa. En ICI Paris Île-de-France, el presidente dejó claro su opinión sobre el actual entrenador.
«El entrenador está muy contento con nosotros, muy feliz en París. Estamos orgullosos de él; es el mejor entrenador del mundo. Según usted, ¿qué significa eso?», declaró Al-Khelaifi con una sonrisa que sugería un acuerdo inminente. Su respaldo evidencia un periodo de estabilidad y confianza entre la directiva y el cuerpo técnico del PSG.
Un proyecto a largo plazo hasta 2030
El Parc des Princes rumorea que una simple renovación de dos años no basta. El club estudia extender el contrato de Luis Enrique hasta 2030, lo que sería una muestra de confianza sin precedentes.
Enrique ya ha transformado al equipo, alejándolo de la era de los «Galácticos» para crear un grupo más disciplinado y tácticamente fluido. Su actual contrato vence en 2027; extenderlo hasta 2030 refleja el deseo del presidente de construir una dinastía, no un éxito efímero.
- AFP
Aprovechando el éxito de la Liga de Campeones
Estas conversaciones no son casuales: llegan tras el segundo título consecutivo en la Liga de Campeones. Al ganar en Budapest, Enrique consolidó su legado en el club, cumplió con la exigencia de los directivos y se ganó el derecho a imponer sus condiciones.
Con Vitinha, Ousmane Dembélé y Marquinhos ya integrados, las bases para seguir dominando están listas. Los aficionados del PSG esperan el anuncio oficial en las próximas semanas, antes del inicio de la nueva temporada.