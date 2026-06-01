El presidente del PSG minimiza las dudas sobre el futuro de Luis Enrique, tras la inminente renovación de su contrato por el éxito en la final de la Liga de Campeones

Aunque su contrato vence en 2027, la ausencia de un anuncio oficial sobre su renovación ha generado rumores. Sin embargo, Al-Khelaifi los desmintió de inmediato. El presidente del PSG se mostró eufórico tras el dominio continental del equipo.

El español ha asumido la era pos-Mbappé y ha forjado un grupo que prioriza el colectivo sobre las individualidades. Ya dueño del récord de títulos del club, la directiva quiere que el ex técnico del Barcelona siga liderando el proyecto.