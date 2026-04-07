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El presidente del Nápoles responde con dureza a los rumores que vinculan a Antonio Conte con el puesto de seleccionador de Italia
De Laurentiis dispuesto a compartir el puesto de entrenador
De Laurentiis se dirigió a los medios de comunicación durante la proyección del documental «AG4IN» del Nápoles en Los Ángeles, donde se le preguntó sobre la posibilidad de que Conte pasara a ocupar un cargo en la selección italiana. Aunque Conte es la pieza clave del actual proyecto deportivo del Nápoles, De Laurentiis dio a entender que él no sería quien se opusiera a tal fichaje.
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«Se lo prestaré»
De Laurentiis ha señalado que, aunque valora el liderazgo de Conte en Nápoles, reconoce el atractivo especial que tiene la selección nacional. Según ha declarado, tal y como recoge Gianluca DiMarzio: «¿Conte a la selección? Sí, creo que se lo prestaría si me lo pidiera».
El presidente del club, sin embargo, expresó serias dudas sobre la actual estructura de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC): «Hasta que no haya un socio serio, creo que se abstendría de imaginarse dirigiendo algo completamente desorganizado».
Asistencia para Malago
El debate sobre la selección nacional llega en un momento de transición para el fútbol italiano tras la dimisión de Gabriele Gravina. De Laurentiis no ha perdido tiempo en señalar a la persona que, en su opinión, debería dirigir la federación hacia una nueva era, y ha dado todo su apoyo al expresidente del CONI, Giovanni Malago.
«Sería perfecto para ser primero el comisario y luego el presidente de una nueva federación», explicó De Laurentiis.
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¿Y ahora qué?
Es probable que los rumores sobre la posible segunda llegada de Conte a la selección italiana sigan siendo objeto de debate durante algún tiempo. Sin embargo, lo que está claro es que seguirá esforzándose para que el Nápoles siga en la lucha por el título de la Serie A hasta el final de la temporada. Los Partenopei ocupan actualmente el segundo puesto de la Serie A, a siete puntos del líder, el Inter de Milán, y su próximo partido será el domingo contra el Parma.