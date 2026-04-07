El presidente del Nápoles responde con dureza a los rumores que vinculan a Antonio Conte con el puesto de seleccionador de Italia

De Laurentiis ha señalado que, aunque valora el liderazgo de Conte en Nápoles, reconoce el atractivo especial que tiene la selección nacional. Según ha declarado, tal y como recoge Gianluca DiMarzio: «¿Conte a la selección? Sí, creo que se lo prestaría si me lo pidiera».

El presidente del club, sin embargo, expresó serias dudas sobre la actual estructura de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC): «Hasta que no haya un socio serio, creo que se abstendría de imaginarse dirigiendo algo completamente desorganizado».