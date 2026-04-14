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El presidente del Nápoles afirma que Antonio Conte «mataría a su criatura» si se marcha a la selección italiana
El propietario del Nápoles insta a Conte a quedarse y llevar a cabo el proyecto
Conte suena como posible seleccionador de Italia. El exentrenador del Chelsea está a punto de entrar en el último año de su contrato en Nápoles, lo que genera dudas sobre su futuro. Sin embargo, De Laurentiis cree que debe seguir con el proyecto napolitano y no asumir otra etapa con la azzurra.
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De Laurentiis respalda la profesionalidad de Conte
A pesar de los rumores, De Laurentiis está convencido de que Conte no abandonará el proyecto del Nápoles. El técnico llegó en 2024 con la misión de reconstruir la plantilla y la temporada pasada ganó la Serie A. El presidente atribuye la actual solidez del equipo a la visión a largo plazo del entrenador.
«Conte es un hombre serio y no me abandonará en el último momento; eso sería un problema para el Nápoles, pues él también es padre de este proyecto», declaró De Laurentiis a The Athletic.
El calendario para una posible salida
De Laurentiis defendió la estabilidad del club, pero admitió que dirigir la selección nacional es un reto difícil de ignorar.
«O decide ya y dice: “Me gustaría irme”», añadió. «Entonces tendría tiempo en abril y mayo para buscar un sustituto. De lo contrario, no creo que Conte deje el Nápoles. Es un hombre serio y profesional. Si yo fuera entrenador, lo pensaría cien veces antes de aceptar».
A principios de este mes, el presidente del club declaró que estaría dispuesto a «ceder» a Conte a la selección italiana. Durante el estreno del documental del Nápoles «AG4IN» en Los Ángeles, afirmó: «¿Conte a la selección? Sí, creo que se lo prestaría si me lo pidiera».
- AFP
¿Y ahora qué?
Por ahora, Conte se centra en la temporada del Nápoles, que lucha por los primeros puestos de la Serie A. El equipo ocupa el segundo lugar con 66 puntos en 32 partidos, a nueve del líder, el Inter de Milán. Con seis jornadas por disputarse, el campeón buscará ganar todo para acercarse al Inter. Su próximo rival será la Lazio el sábado.