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El presidente del Manchester City promete revelar «todo» sobre los 115 cargos, tras tres años de espera para el juicio contra la Premier League
El presidente espera el resultado del proceso judicial
El Manchester City aún espera el fallo tras ser acusado en febrero de 2023 de 115 presuntas infracciones financieras. La vista independiente terminó en diciembre de 2024, pero aún no hay veredicto.
Mientras tanto, las acusaciones siguen acaparando portadas y, de confirmarse, podrían acarrear graves sanciones. El club, que niega las irregularidades, mantiene su defensa.
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Al-Mubarak promete abordar el caso tras el veredicto
Al-Mubarak, en su entrevista de fin de temporada, explicó su cautela sobre el caso mientras el proceso judicial sigue abierto.
«He sido coherente: hasta que no haya una resolución, no puedo decir mucho. Cuando llegue, diré todo lo que he querido expresar en estos tres años», afirmó.
El City se mantiene firme ante la incertidumbre
El caso ensombrece uno de los períodos más exitosos de la historia del City. A pesar de las posibles graves consecuencias, la directiva mantiene su postura de inocencia. Al-Mubarak subrayó que los propietarios siguen comprometidos con el proyecto a largo plazo.
«No hay intención de vender», afirmó. «Solo queremos seguir haciéndolo crecer, porque vemos que este es un negocio maravilloso.
«Es fútbol y entretenimiento. En un mundo que cambia y distrae, el deporte permanece. El fútbol es la cima, y el Manchester City y su grupo, dentro del fútbol, también. Estas joyas no se venden».
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A la espera de la decisión definitiva
Ahora toda la atención está en el desenlace del caso. Hasta que se dicte el veredicto, es poco probable que el City haga declaraciones públicas detalladas. Cuando se anuncie la resolución, Al-Mubarak ha dicho que la comentará en profundidad. La decisión será clave no solo para los Cityzens, sino para toda la Premier League, dada la gravedad de las acusaciones.