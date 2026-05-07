El presidente del Bayern critica a la UEFA por la designación arbitral, mientras Vincent Kompany y su equipo muestran frustración por las decisiones polémicas en la derrota ante el PSG

Tras el 1-1 entre Bayern y PSG, que eliminó al campeón de la Bundesliga con un global de 6-5, el director general del club cuestionó la designación de Joao Pinheiro, un árbitro con solo 15 partidos de Champions y sin experiencia en eliminatorias. Dreesen apuntó a su currículum como posible causa de las decisiones polémicas.

«Resulta sorprendente que un árbitro sin experiencia en semifinales y con solo 15 partidos de Liga de Campeones dirija un encuentro así; eso es inusual y quizá explique algunas decisiones», declaró a BILD.

Antes de este duelo, su partido más relevante había sido el ida de octavos entre Club Brugge y Aston Villa la temporada pasada, y aunque ya había dirigido la Supercopa de la UEFA, el salto a una semifinal entre dos gigantes despertó muchas dudas.