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El presidente del Atlético de Madrid promete venganza por el horario de la primera jornada del Arsenal, mientras el equipo de Diego Simeone busca un puesto en la final de la Liga de Campeones
Un choque de culturas antes del partido
La diferencia cultural entre España e Inglaterra quedó patente en la mesa. En declaraciones a los medios cerca del Emirates Stadium, antes de reunirse con la directiva del Arsenal, Cerezo admitió su sorpresa por la hora de la comida previa al partido. El presidente reveló que el almuerzo estaba fijado para las 11:30 de la mañana, hora local, muy distinto a los hábitos de Madrid, donde se come a última hora de la tarde. Viendo el lado divertido de la situación, bromeó sobre una posible represalia: «Cuando vengan a Madrid, lo haremos a las tres de la tarde».
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Confianza en el equipo de Simeone
Más allá de las bromas culinarias, la atención sigue centrada en el partido de este martes. El equipo de Diego Simeone llegó a Londres con la eliminatoria igualada 1-1 tras un tenso encuentro de ida. Cerezo asegura que el conjunto de La Liga tiene lo necesario. «La presión siempre está, pero hay que mantener la calma. Es un partido difícil. En 90 minutos uno de los dos pasará a la final y será complicado, pero estamos acostumbrados a este tipo de partidos y seguro que saldrá bien. Siempre se sufre, pero confiamos plenamente en el equipo y estoy convencido de que hoy ganaremos. Ya lo hicimos en Londres; ahora toca repetir la historia con equipos diferentes: el siguiente es el Bayern, así que reviviremos otras épocas», añadió.
La forma física de Julián Álvarez y sus sueños europeos
Uno de los temas clave fue el estado físico del delantero estrella Julián Álvarez, que se había recuperado de una lesión en el tobillo. Cerezo confirmó que el jugador viajó a Londres este lunes y le vio en buen estado.
Con el delantero en el once inicial, el Atlético de Madrid suma una de sus armas más peligrosas. Y, subrayando la importancia del momento, concluyó: «Es una oportunidad histórica, porque llegar a la final es hacer historia. Venimos con mucha ilusión. Los jugadores están muy emocionados y todos quieren estar en la final».
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De cara a la gran final
Si el Madrid vence al Arsenal en Londres, avanzará a la final del torneo. El ganador se medirá al vencedor del duelo entre el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain, que lidera 5-4 tras la ida en Francia.