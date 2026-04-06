El presidente de la Federación Senegalesa provoca a Marruecos con unas declaraciones audaces

El presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Fall, ha afirmado que no existe ninguna amenaza legal de que se retire el título de la Copa Africana de Naciones a los Leones de la Teranga.

La selección senegalesa se proclamó campeona de la CAN 2025 tras vencer a Marruecos por un gol a cero en la prórroga, pero la Comisión de Apelación de la CAF decidió retirar el título a Senegal y otorgárselo a Marruecos.

«Desde el punto de vista legal, no hay ninguna amenaza para el título», declaró Fal en una entrevista exclusiva con la Agencia de Noticias de Senegal.

Y añadió: «Hemos presentado nuestro expediente ante el Tribunal Arbitral del Deporte y me siento tranquilo desde el punto de vista legal, ya que no se puede retirar este título a Senegal».

Y continuó: «La selección de Senegal sigue siendo campeona de África, y todo lo demás son solo detalles. Lo más importante es ganar en el campo, y eso es lo que se ha conseguido».

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