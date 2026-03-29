El presidente de la CAF sobre la Copa Africana de Naciones en Marruecos: «¿Mi mensaje a Senegal? Todos somos africanos, el fútbol debe unirnos. Respetaremos la decisión del TAS»

El caso de laCopa Africana de Naciones, adjudicada por la CAF a Marruecos sin disputarse, sigue dando que hablar.

Al margen de la reunión del Comité Ejecutivo celebrada hoy, el presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, se ha pronunciado sobre lo ocurrido en las últimas semanas, especialmente tras el recurso presentado ante el TAS por parte de Senegal.

A continuación, sus palabras: «Tenemos que pasar página. Debemos seguir trabajando para desarrollar el fútbol. Debemos apoyar a todas las naciones que disputarán la Copa del Mundo. Mi mensaje a los senegaleses es: estamos con vosotros, os apoyamos. Todos somos africanos. He dirigido el mismo mensaje a los marroquíes. Muchos senegaleses viven en Marruecos. No utilizaremos el fútbol para dividir a las personas, debe servir para unir».