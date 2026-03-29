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Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

El presidente de la CAF sobre la Copa Africana de Naciones en Marruecos: «¿Mi mensaje a Senegal? Todos somos africanos, el fútbol debe unirnos. Respetaremos la decisión del TAS»

Senegal vs Morocco
Senegal
Morocco
Copa Africana de Naciones

Las palabras del presidente de la Federación Africana de Fútbol.

El caso de laCopa Africana de Naciones, adjudicada por la CAF a Marruecos sin disputarse, sigue dando que hablar.

Al margen de la reunión del Comité Ejecutivo celebrada hoy, el presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, se ha pronunciado sobre lo ocurrido en las últimas semanas, especialmente tras el recurso presentado ante el TAS por parte de Senegal.

A continuación, sus palabras: «Tenemos que pasar página. Debemos seguir trabajando para desarrollar el fútbol. Debemos apoyar a todas las naciones que disputarán la Copa del Mundo. Mi mensaje a los senegaleses es: estamos con vosotros, os apoyamos. Todos somos africanos. He dirigido el mismo mensaje a los marroquíes. Muchos senegaleses viven en Marruecos. No utilizaremos el fútbol para dividir a las personas, debe servir para unir».

  • SE RESPETARÁ LA DECISIÓN DEL TAS

    A continuación, Motsepe añadió que viajará a Senegal en las próximas semanas, y subrayó que no habrá comentarios sobre la decisión que adopte el TAS, tras el recurso presentado por los senegaleses contra la decisión de la CAF de revocarles en la mesa la Copa Africana de Naciones que ganaron sobre el terreno de juego: «Sea cual sea la decisión del TAS, la respetaremos».

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  • ¿QUÉ HABÍA PASADO?

    Rebobinemos ahora y recapitulemos lo que ha sucedido hasta ahora.

    La Confederación Africana otorgó la victoria por incomparecencia (y, por consiguiente, el trofeo) en la final de la Copa Africanade Naciones a Marruecos, tras la retirada del campo por parte de Senegal tras el penalti pitado a favor de la selección marroquí. La CAF se pronunció mediante un comunicado en el que explicaba qué reglas se habían infringido y el motivo por el que consideraba necesario aplicar dichas decisiones.

    Posteriormente, la federación senegalesa decidió recurrir al TAS para revocar dicha decisión y hacer valer la Copa ganada sobre el terreno de juego.

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