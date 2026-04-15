El portero del Atlético de Madrid, Juan Musso, se pronuncia sobre la entrada de Fermín López que dejó al jugador del Barcelona con la nariz sangrando profusamente

En una caótica noche de Champions League en Madrid, el momento más impactante dejó ensangrentado al jugador del Barcelona Fermín tras chocar con el portero del Atlético, Musso. Con el global 3-2 a favor del Atlético pese a la derrota 2-1 esa noche, Musso se estiró para atajar y su bota golpeó en la cara al centrocampista de 22 años. El jugador azulgrana requirió atención médica para detener el sangrado nasal.

Musso insistió en que no hubo malicia y que solo le preocupaba el bienestar del joven. «Si piden penalti por el incidente con Fermín, me duele por él, porque se ha hecho daño y yo nunca quiero eso», declaró el argentino a RTVE. «Fui inmediatamente a ver cómo estaba. Es una jugada que ocurre, en su cabezazo y en mí estirando la pierna para bloquearlo. ¿Cómo puede alguien pensar que es penalti?».