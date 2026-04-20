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El portero de la selección estadounidense Jonathan Klinsmann sufre una fractura de cuello tras un choque mientras jugaba con el Cesena
¿Qué ha pasado?
Tras el choque, Klinsmann fue llevado a un hospital local, donde las pruebas mostraron una fractura vertebral y un corte en la cabeza. Pasó la noche en observación.
El Cesena FC informó que, tras el choque al final del partido contra el Palermo FC, Klinsmann sufrió una contusión con herida en la cabeza y una lesión cervical, por lo que permaneció en observación en los Hospitales Unidos “Villa Sofia - Cervello” de Palermo.
«Las pruebas confirmaron una fractura en la primera vértebra cervical, por lo que se le realizarán más estudios y consultará con un neurocirujano».
Lo que dijo Klinsmann
El propio Klinsmann se pronunció el lunes en las redes sociales para hablar sobre la gravedad de la lesión.
«Por desgracia, mi temporada terminó el sábado», escribió. «Sufrí una fractura en la columna vertebral que me mantendrá fuera un tiempo. Gracias a todos: compañeros, personal del hospital de Palermo, aficionados del Cesena y del Palermo, amigos y familia por su apoyo».
Mucha suerte a los chicos en nuestra lucha por el play-off y nos vemos muy pronto».
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Una gran pérdida
La lesión llega en un mal momento para Klinsmann, quien afrontará una larga recuperación.
Con la selección, tenía una remota opción de ir al Mundial tras ser convocado en otoño, pero se quedó fuera de la concentración de marzo, cuando Mauricio Pochettino llamó a Matt Freese, Matt Turner, Patrick Schulte y Chris Brady, y Roman Celentano se retiró por lesión.
Con el Cesena, afrontaba partidos clave en la lucha por un puesto en la Serie A. A tres semanas del final, el club es octavo y busca mantener el último lugar de play-off, con Carrarese y Avellino a solo un punto.
¿Y ahora qué?
El Cesena vuelve a la acción este sábado para enfrentarse a la Sampdoria, decimocuarto clasificado. Luego jugará un partido crucial contra el Carrarese el 1 de mayo, antes de cerrar la temporada contra el Padova el 8 de mayo.