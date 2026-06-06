El piloto de Ferrari y leyenda de la F1 Lewis Hamilton revela que animará a DOS selecciones en el Mundial

En Montecarlo, antes del inicio de la competición, el veterano piloto de 41 años admitió que no puede elegir entre su país natal y la Seleção. Como la competición se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, Hamilton espera ver cómo se desenvuelven ambos equipos.

Inglaterra está en el Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá, mientras que Brasil se medirá a Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C.