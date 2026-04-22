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El peluquero de Marc Cucurella filtró la alineación del Chelsea para el partido contra el Brighton horas antes de la confirmación de Liam Rosenior
Barber se delata
Según el Daily Mail, los hinchas del Chelsea se enteraron de la ausencia de Cole Palmer y Joao Pedro antes de que se entregaran las alineaciones en el Amex Stadium. La filtración provino de la cuenta de X @Rileyeagles_, supuestamente del peluquero del defensa Cucurella, quien publicó: «Palmer y Joao Pedro están lesionados esta noche. Ahí tenéis vuestra exclusiva».
La publicación, que incluía una foto de la nuca de quien parecía ser Cucurella durante un corte de pelo, resultó cierta: Palmer se perdió el partido por un problema en el tendón de la corva y Pedro aún no se recuperaba de la lesión que ya le había marginado frente al Manchester United. Tras el incidente, tanto la cuenta @Rileyeagles_ como el tuit original fueron eliminados.
- AFP
La caza del «topo» de Rosenior da un nuevo giro
Esta última filtración se produjo tras la insistencia de Rosenior en que el club ya había resuelto sus problemas internos. Al inicio de la temporada, los Blues se vieron en aprietos cuando se publicó la alineación titular completa antes de ambos partidos de su eliminatoria contra el París Saint-Germain. Sin embargo, Rosenior afirmó que el asunto estaba resuelto y que la fuente era externa.
«Sabemos quién es; no hubo mala intención y ya lo solucionamos», afirmó Rosenior.
Una actuación inaceptable marca un mínimo histórico
Tras la filtración, el Chelsea firmó un partido desastroso: perdió 3-0 ante los Seagulls sin disparar entre los tres palos. Es su quinta derrota consecutiva en la Premier League sin marcar, su peor racha desde 1912.
Rosenior, visiblemente enfadado por la falta de profesionalidad, declaró a Sky Sports: «Fue inaceptable en todos los aspectos, sobre todo en nuestra actitud». Con este tropiezo el Chelsea cae al séptimo lugar de la Premier League y se aleja aún más de la clasificación para la Champions, con una temporada que podría terminar en el más absoluto anonimato.
- AFP
Aumenta la tensión antes del partido contra el Leeds
Los problemas internos empeoran una racha negativa que ha llevado al Chelsea a perder siete de sus últimos ocho partidos. Con solo cuatro jornadas por jugarse, la atención se centra en la semifinal de la FA Cup contra el Leeds, un partido clave para Rosenior, quien pide «cambios drásticos» para enderezar el club.