El Palmeiras confirma que rechazó ofertas de 25 millones de euros por un jugador de 16 años al que se compara con Vinicius Jr., mientras el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool y el Manchester City se ponen en contacto con su agente

La cantera del Allianz Parque no da señales de ralentizarse. Tras las sonadas salidas de Endrick al Real Madrid y de Estevao Willian al Chelsea, el Palmeiras ha identificado a Conceição como la próxima joya de la corona. El delantero de 16 años, que actualmente destaca en la selección sub-20, se ha convertido en objeto de un intenso interés por parte de los grandes de la Premier League.

Según UOL, el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool y el Manchester City se habrían puesto en contacto con los representantes del jugador. El interés se intensificó durante el prestigioso torneo de la Copinha, donde la explosiva velocidad de Eduardo le valió comparaciones con Vinicius Junior. A pesar de la creciente presión, el Palmeiras mantiene una posición negociadora sólida, tras haber asegurado el futuro del joven con su primer contrato profesional, firmado en enero —con vigencia hasta 2029— y que incluye una asombrosa cláusula de rescisión de 100 millones de euros para clubes fuera de Brasil.



