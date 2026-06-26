Para el Nottingham Forest hay sentimientos encontrados. Por un lado, la salida de Anderson entristece, pues fue clave en la clasificación a la Europa League y en el recorrido hasta las semifinales. Era el eje del equipo y sustituirlo no será fácil. Al menos el dinero no será un problema: si el traspaso se cierra en 116 o 130 millones de libras —el Forest asegura la segunda cifra—, se trata de una cantidad enorme para un jugador fichado por solo 35 millones hace dos años. Por eso, aunque se echará de menos a Anderson en el City Ground, en la junta directiva predominará la satisfacción por el negocio realizado. Nota: A

Para el Manchester City: su nuevo Rodri. O, al menos, más le vale que lo sea. Aunque Rodri aún no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro abandonará el Etihad este verano para regresar a su España natal y, aunque no lo haga, el City necesitaba de todos modos un digno sucesor para el trono del jugador de 30 años. Nico González y Matheus Nunes nunca convencieron como ‘6’, pero Anderson sí parece el hombre adecuado: es un jugador contrastado en la Premier que la temporada pasada lideró la liga en toques de balón y duelos ganados, así que encaja a la perfección en el centro del campo de Enzo Maresca. Sin embargo, es el ejemplo perfecto del «impuesto inglés»: un jugador muy bueno, de solo 23 años y con margen de crecimiento, pero que llega tras dos buenas temporadas en Forest y sin haber disputado la Liga de Campeones. Si siguiera jugando con Escocia en lugar de con Inglaterra, el City no habría pagado una cifra de nueve cifras por él. Nota: C

Para Anderson: El momento justo. Ya superó a Forest y ahora podrá jugar al máximo nivel en el City. La cuantía del traspaso generará mucha presión, y no sería el primer centrocampista inglés que sufre en el Etihad. Aun así, a sus 23 años parece más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran diferencia es que Rodri no parece un obstáculo para su titularidad. Aunque el futuro post-Guardiola es incierto, Anderson tiene la chance de consolidarse como uno de los mejores centrocampistas de Europa. Nota: A+

Mark Doyle