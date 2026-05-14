El padre de Mason Mount llama «tonto» a Michael Owen tras sus críticas al centrocampista del Manchester United

Al analizar su rendimiento, Owen afirmó que el exjugador del Chelsea no justifica la inversión del club. «Mason Mount se esfuerza, pero ahora mismo está lejos del nivel que el Manchester United esperaba cuando lo fichó.

Le falta ritmo con el balón, llega tarde en las transiciones y no pesa en el juego desde el centro del campo. Se nota que al United le falta un jugador como Casemiro, porque allí no hay control ni autoridad.

Necesitan más intensidad y personalidad de Mount, porque este tipo de partidos lo exigen».