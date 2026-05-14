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El padre de Mason Mount llama «tonto» a Michael Owen tras sus críticas al centrocampista del Manchester United
Empate en Wearside
El United de Michael Carrick falló en su intento de lograr cuatro victorias seguidas ante el Sunderland. Fue la primera titularidad de Mount desde enero, tras otra temporada de lesiones que han mermado su presencia en Old Trafford. A pesar de jugar los 90 minutos, el United no impuso su dominio en el centro del campo y pareció inferior físicamente al intenso equipo de los Black Cats.
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Owen duda del nivel del centrocampista
Al analizar su rendimiento, Owen afirmó que el exjugador del Chelsea no justifica la inversión del club. «Mason Mount se esfuerza, pero ahora mismo está lejos del nivel que el Manchester United esperaba cuando lo fichó.
Le falta ritmo con el balón, llega tarde en las transiciones y no pesa en el juego desde el centro del campo. Se nota que al United le falta un jugador como Casemiro, porque allí no hay control ni autoridad.
Necesitan más intensidad y personalidad de Mount, porque este tipo de partidos lo exigen».
Respuesta desafiante a las críticas
Tony Mount respondió en Instagram a los comentarios de Owen, asegurando que la larga recuperación de su hijo era la razón de su falta de ritmo. «Quizá no jugar de titular en cinco meses tenga que ver con que parezcas oxidado, Owen, idiota», le dijo.
Pese a las críticas, Mount mantiene su confianza. Declaró a la BBC: «Siempre creeré en mí mismo. Sé lo que puedo aportar. Me encanta este gran club. Es mi tercera temporada y ha pasado volando.
Ahora soy más maduro y tengo más experiencia. La próxima temporada habrá muchos partidos y ayudar a que el club regrese a la cima será muy especial. Ya probé lo que es ganar la FA Cup y fue increíble; imagino lo único que sería ganar la Premier League».
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La atención se centra ahora en Forest
El United se prepara para recibir al Nottingham Forest el 17 de mayo y afianzar el tercer puesto en la Premier. Carrick exigirá más eficacia a sus creadores tras el pobre partido en el noreste.
Después, cerrarán la temporada visitando a Brighton el 24 de mayo, encuentro en el que Mount buscará más minutos para llegar en ritmo al decisivo verano que afronta el medio campo del club.