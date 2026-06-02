Imágenes del documental oficial inglés «Building The Dream» muestran que Tuchel retó a sus jugadores en St George's Park a hablar sin tapujos de su deseo de ganar el campeonato. Dijo: «La misión es clara: queremos ser campeones del mundo y poner la segunda estrella en nuestra camiseta. Hablamos de ello desde el principio. El objetivo es esa segunda estrella». Queremos ser campeones del mundo. Queremos poner la segunda estrella en nuestra camiseta. Y es clave hablar de ello sin rodeos. La misión está clara: esa segunda estrella».

Tuchel aclaró que el talento no basta y que solo un vínculo sólido y la unidad interna los llevarán más allá del pasado. Añadió: «No se trata solo de fútbol, ni de la construcción ofensiva o los esquemas defensivos. No se trata solo de las jugadas a balón parado, que son muy importantes. En el fútbol internacional no se trata solo de fútbol.

Hablé con un campeón del mundo que jugó dos Copas y me dijo que entre cuartos y la final el nivel era el mismo.

Cuando llegamos como una hermandad, estábamos dispuestos a morir los unos por los otros. No importaba si la concentración duraba dos meses; estábamos listos. Chicos, hagamos algo especial».