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«El objetivo está muy claro: Inglaterra quiere ser campeona del mundo». Los Tres Leones llegan a EE. UU., y Thomas Tuchel y Harry Kane lo tienen claro: irán a por el Mundial
Los Tres Leones aterrizan en Florida
Los 26 convocados por Tuchel para la selección inglesa ya están en West Palm Beach, Florida, adaptándose al calor intenso de cara a su debut en el Grupo L contra Croacia el 17 de junio. Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke y Eberechi Eze se quedaron en Inglaterra para recuperarse tras la final de la Liga de Campeones en Budapest. El delantero del Barcelona cedido Marcus Rashford ya se ha reunido con sus compañeros en Miami tras completar su propio programa de entrenamiento en clima cálido.
Kane asume las expectativas de ganar el título
El capitán de Inglaterra apoya la idea de Tuchel de priorizar la química del equipo sobre el talento individual en la convocatoria de 26 jugadores. El veterano delantero está centrado en lograr un título histórico tras quedar subcampeón en las dos últimas Eurocopas con Sir Gareth Southgate. Declaró: «Al principio con Gareth hablamos mucho de actuar como equipo y dejar de lado el fútbol de clubes cuando venimos aquí. Con los años eso se ha reforzado. Ahora la expectativa es cruzar la línea de meta y ganar».
Tuchel exige una ambición audaz
Imágenes del documental oficial inglés «Building The Dream» muestran que Tuchel retó a sus jugadores en St George's Park a hablar sin tapujos de su deseo de ganar el campeonato. Dijo: «La misión es clara: queremos ser campeones del mundo y poner la segunda estrella en nuestra camiseta. Hablamos de ello desde el principio. El objetivo es esa segunda estrella». Queremos ser campeones del mundo. Queremos poner la segunda estrella en nuestra camiseta. Y es clave hablar de ello sin rodeos. La misión está clara: esa segunda estrella».
Tuchel aclaró que el talento no basta y que solo un vínculo sólido y la unidad interna los llevarán más allá del pasado. Añadió: «No se trata solo de fútbol, ni de la construcción ofensiva o los esquemas defensivos. No se trata solo de las jugadas a balón parado, que son muy importantes. En el fútbol internacional no se trata solo de fútbol.
Hablé con un campeón del mundo que jugó dos Copas y me dijo que entre cuartos y la final el nivel era el mismo.
Cuando llegamos como una hermandad, estábamos dispuestos a morir los unos por los otros. No importaba si la concentración duraba dos meses; estábamos listos. Chicos, hagamos algo especial».
- AFP
Los partidos de preparación ponen a prueba el espíritu de equipo
Inglaterra probará su táctica y compenetración en dos amistosos en Florida. El sábado enfrentará a Nueva Zelanda en Tampa y el miércoles a Costa Rica en Orlando. Tuchel aprovechará para integrar a sus estrellas de la Liga de Campeones, que llegaron tarde, y definir el once para el debut en Arlington.