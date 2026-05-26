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¿El nuevo Steven Gerrard? Cómo la leyenda del Liverpool inspiró a Declan Rice para convertirse en el mejor centrocampista del Arsenal y de Inglaterra
La fórmula del éxito de Gerrard
Mikel Arteta suele describir a su director de juego con originalidad y lo compara con el «faro» del Arsenal. Sin embargo, Rice se ve a sí mismo siguiendo el modelo de una leyenda de la Premier League.
En una entrevista con uefa.com, el jugador de 27 años admite que ha estudiado el juego de Gerrard para imitar su capacidad de influir en los partidos en ambos extremos del campo.
«Arteta me ha convertido en un centrocampista más completo, capaz de hacer un poco de todo», explica Rice. «Oí a Steven Gerrard decir que, cuando jugaba, se veía como un mediocampista que podía hacer un poco de todo. Yo diría lo mismo: puedo aportar en ataque y en defensa. Si debo quedarme atrás y ayudar a la defensa, lo hago; si tengo que subir y apoyar en ataque, también».
- AFP
El faro del Arsenal
Tras ganar la medalla de campeón de la Premier League esta temporada, Rice busca ahora un doblete histórico en Budapest. El centrocampista se ha labrado una reputación por rendir al máximo en los momentos más decisivos, una cualidad que, en su opinión, comparte toda la plantilla actual de los Gunners.
«Quiero estar muy ocupado, pero mostrar mi carácter, mis puntos fuertes, y creo que Arteta me ha ayudado mucho a hacerlo en los últimos años. Desde una de las primeras veces que lo conocí, me describió como el faro del Arsenal», explicó Rice.
Y añadió: «Nunca había oído eso antes, pero a él se le ocurren cosas que nunca te esperarías, así que fue realmente especial».
Utilizar los desengaños amorosos del pasado como motivación
Rice está acostumbrado a las emociones de las grandes finales. Capitaneó al West Ham en la victoria de la Europa Conference League 2023, pero también perdió dos Eurocopas y una final de la Copa de la Liga con Inglaterra. En vez de obsesionarse, ve esas derrotas como lecciones que lo preparan para enfrentar al PSG de Luis Enrique.
«He perdido varias finales: dos Eurocopas y la Copa de la Liga. Llegas, quieres el trofeo y duele no conseguirlo, pero esas derrotas te hacen más fuerte», explicó el centrocampista. «Te dan más ganas de ganar y ojalá sigamos haciéndolo».
- AFP
Una oportunidad para redimirse en la Liga de Campeones
La eliminación en semifinales de la temporada pasada a manos del gigante parisino aún perdura en el Emirates. El Arsenal creyó ser mejor en el global de las dos eliminatorias, pero no supo aprovechar su dominio. Ahora, con el mayor trofeo del fútbol europeo en juego, Rice ha advertido a sus compañeros de que deben ser letales para evitar que se repita esa frustración.
«El PSG es muy bueno. Empate en la ida y vuelta; cualquiera pudo ganar. Ahora, que gane el mejor», dijo Rice. «¿Qué aprendimos de la derrota en semis? A aprovechar las ocasiones. Tuvimos muchas y no pudo ser, pero esos momentos te preparan para los que vienen. Estaremos preparados».