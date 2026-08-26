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El nuevo seleccionador de Países Bajos elogia la «Universidad del Fútbol» y revela profundos vínculos con Van Gaal y Cruyff
Abrazando la universidad del fútbol
Xavi Hernández ha abrazado su nuevo papel como seleccionador de Países Bajos al describir al país como una auténtica "universidad del fútbol". En lugar de llegar a Zeist con una actitud de dar lecciones, el técnico español considera su nombramiento una oportunidad sagrada para absorber una profunda cultura táctica y devolver algo a la federación. Como extranjero al frente de Países Bajos, su principal objetivo es fomentar un ambiente familiar y unido para llevar al equipo al éxito. "Sé y entiendo ahora que soy un extranjero aquí, pero insisto: aprendo mucho de esta universidad del fútbol", explicó Xavi.
- Ed Gar
Honrando el legado de Louis van Gaal
El excentrocampista del Barcelona reflexionó sobre sus profundas conexiones con la historia del fútbol neerlandés, destacando en concreto el papel decisivo desempeñado por Louis van Gaal. Aunque sus preferencias tácticas difieren, Xavi siente un enorme respeto por el veterano entrenador, que tuvo la valentía de hacerle debutar con el primer equipo siendo adolescente.
Aquel histórico acto de confianza ha marcado la propia filosofía de Xavi como entrenador en lo que respecta al desarrollo de los jóvenes y a dar oportunidades sin vacilar. «Incluso [Louis] van Gaal, cuando yo tenía 17 y 18 años, confió en mí. Confió mucho en mí. Así que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si está preparado, si sentimos que los jugadores, el jugador, está preparado, no tendremos miedo», recordó Xavi.
- AFP
Aprendiendo de la positividad de Johan Cruyff
Xavi también compartió recuerdos entrañables de sus encuentros con el icono neerlandés Johan Cruyff durante la última etapa de la vida del maestro. Más allá de los conceptos tácticos, la lección más importante que Xavi aprendió de Cruyff se centró en la fortaleza mental y en mantener una actitud positiva ante la adversidad.
Su intención es inculcar esa misma energía positiva y ese disfrute en el vestuario neerlandés para ayudar a la plantilla a rendir al máximo nivel. «Bueno, con Johan, en la última etapa de su vida, tuve algunas reuniones y siempre era positivo, incluso cuando estaba enfermo, incluso entonces era positivo. Así que sí, esto es lo que aprendí: con una sonrisa, con una energía positiva», señaló Xavi.
- AFP
Trazando un nuevo camino
Con Xavi ya oficialmente al frente del banquillo, está plenamente centrado en tender un puente entre la grandeza histórica y las exigencias modernas para dar forma al presente y al futuro del equipo. Aunque reconoce las contribuciones fundamentales de predecesores como Ronald Koeman y Louis van Gaal, el nuevo técnico está trazando su propio camino con la selección neerlandesa. Con su contrato de cuatro años ya en vigor y el respaldo de un cuerpo técnico unido y de la federación, la atención se centra ahora en trasladar estas filosofías esenciales al terreno de juego. Al entrenador le espera de inmediato una tarea enorme para fusionar su filosofía futbolística con la cultura neerlandesa, mientras los aficionados depositan en él sus esperanzas de lograr un éxito a largo plazo y devolver la gloria internacional al más alto nivel.
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