El excentrocampista del Barcelona reflexionó sobre sus profundas conexiones con la historia del fútbol neerlandés, destacando en concreto el papel decisivo desempeñado por Louis van Gaal. Aunque sus preferencias tácticas difieren, Xavi siente un enorme respeto por el veterano entrenador, que tuvo la valentía de hacerle debutar con el primer equipo siendo adolescente.

Aquel histórico acto de confianza ha marcado la propia filosofía de Xavi como entrenador en lo que respecta al desarrollo de los jóvenes y a dar oportunidades sin vacilar. «Incluso [Louis] van Gaal, cuando yo tenía 17 y 18 años, confió en mí. Confió mucho en mí. Así que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si está preparado, si sentimos que los jugadores, el jugador, está preparado, no tendremos miedo», recordó Xavi.