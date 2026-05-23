¿El nuevo club de Mason Greenwood? El delantero inglés podría ser «presentado» como fichaje estrella del gigante turco por un candidato presidencial, pese a que él quiere quedarse en el Marsella

Safi no deja nada al azar en su desafío al orden establecido en el club. Con la llegada de Greenwood y la experiencia de Maldini, busca cumplir su promesa de armar un equipo que intimide a los rivales. Ya había advertido: «Construiremos una plantilla que haga temblar a los rivales».

Días antes, Greenwood había expresado su deseo de quedarse en Francia. Al celebrar su inclusión en el Equipo de la Temporada de la Ligue 1, el delantero de 24 años reconoció: «A nivel colectivo ha sido difícil, sobre todo en los últimos meses, pero individualmente creo que he tenido una buena temporada. Hay jugadores increíbles en este equipo del año, así que es un placer recibir este trofeo. La Ligue 1 es una liga maravillosa. Jugamos partidos increíbles y, para mí, es una de las mejores ligas en las que he jugado. Espero poder quedarme».