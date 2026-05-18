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¡El nuevo Arsène Wenger del Arsenal! ¿Conseguirá Mikel Arteta igualar la longevidad del emblemático entrenador? Ray Parlour, estrella de los «Invincibles», hace sus predicciones sobre el futuro
Porcentaje de victorias: comparación entre el historial de Arteta y el de Wenger
De momento, el contrato de Arteta dura hasta 2027. Dirige el equipo desde diciembre de 2019 y ha dirigido 350 partidos, con 211 victorias y un 60 % de triunfos.
Wenger se fue con un 57 % tras 1.235 partidos y 22 años inolvidables.
El francés ganó tres Premier League, siete Copas de Inglaterra y llegó a la final de la Champions 2006, que perdió ante el Barcelona. Arteta podría superarlo si su equipo de 2026 vence al París Saint-Germain en la final continental de este curso.
Además, el Arsenal está cerca de recuperar el título nacional, algo que no logra desde la temporada 2003-04, cuando los inolvidables «Invencibles» de Thierry Henry y Patrick Vieira terminaron invictos. Se habla de una posible renovación de Arteta, quien ya ha convertido a los Gunners en candidatos constantes a los grandes títulos.
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¿Podría Arteta seguir los pasos de Wenger y pasar más de una década en el Arsenal?
Al preguntarle si Arteta podría emular a Wenger y permanecer más de una década en el Emirates Stadium, el exgunner Parlour —en declaraciones a GOAL para 10bet— respondió: «Tiene una plantilla joven y, aunque sea un tópico, el primer título siempre es el más difícil. Pero si ganan dos grandes…
«Quería que ganaran la Copa de la Liga para demostrar que pueden triunfar como grupo. Pero si conquistan la Liga de Campeones y la Premier League, tendrán mucha confianza para la próxima temporada.
Estoy seguro de que se quedaría mucho tiempo. Conoce el Arsenal al dedillo, el club y la buena conexión con la afición y los jugadores.
«No ganamos la Premier desde mi época, hace 22 años, así que conquistarla ahora sería un impulso enorme para todos. Si tiene éxito este curso, seguro que se quedará varios años».
¿Está Arteta contento en el Arsenal? ¿Firmará un nuevo contrato?
Arteta, al hablar de su futuro, afirmó: «Un entrenador debe ganarse el derecho a seguir mañana. Depende de cómo reaccione, hable y se comporte en el vestuario, del mensaje que transmita y de hasta qué punto los jugadores le sigan».
Recientemente añadió, al ser preguntado por seguir los pasos de Wenger —con quien trabajó como jugador entre 2011 y 2016—: «Siempre he dicho que se necesita apoyo, ya lo he dicho antes. Por parte de la propiedad y de la directiva, es fantástico. Al final, lo más importante son los jugadores: abres la puerta, les hablas y o están sorprendidos o están dormidos.
Durante seis años solo he visto jugadores atentos, con ganas de aprender y dar el máximo. Eso me mantiene en este trabajo. Y, claro, ganar muchos partidos; creo que nuestro porcentaje es alto. Es la única forma de sobrevivir aquí».
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Calendario del Arsenal 2025-26: recta final de la Premier League y final de la Liga de Campeones
Las negociaciones sobre el contrato de Arteta se posponen hasta el verano para evitar distracciones; se confía en alcanzar pronto un acuerdo de renovación.
Por ahora, los Gunners se centran en el partido liguero del lunes contra el descendido Burnley, que podría devolverles la ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City. El Arsenal cerrará la Premier el domingo en la visita al Crystal Palace, antes de medirse al PSG en la final de la Liga de Campeones el 30 de mayo.