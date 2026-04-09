El Nottingham Forest «espera» que Elliot Anderson fiche por el Manchester City o el Manchester United, pero pedirá hasta 120 millones de libras por su traspaso

Según el periodista de Sky Sports Florian Plettenberg, el Nottingham Forest se prepara para la salida de Anderson, quien interesa a los líderes de la tabla. La directiva del City Ground cree que el centrocampista fichará por el Manchester United o el Manchester City en la próxima ventana, pero no lo dejará marchar por menos de 100-120 millones de libras.

Anderson ha sido una revelación esta temporada: ha jugado 41 partidos, marcado dos goles y dado tres asistencias, lo que ha atraído la atención de los grandes al buscar refuerzos para el centro del campo.