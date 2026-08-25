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El Nottingham Forest, en negociaciones avanzadas para fichar al descartado del Chelsea Liam Delap tras el desplante del Fulham
El Forest lidera la carrera por Delap
El Nottingham Forest está actualmente en conversaciones con el Chelsea para el fichaje de Delap, con el club de Nottingham decidido a reforzar sus opciones en ataque antes del cierre del mercado, según Daily Mail. Se entiende que el Forest propone inicialmente una cesión que incluiría una opción para hacer permanente el traspaso el próximo verano. El técnico Oliver Glasner está decidido a añadir más pegada a su plantilla, especialmente después de que su equipo sufriera una ajustada derrota por 1-0 ante el Leeds United durante el fin de semana, un resultado que puso de relieve la necesidad de ser más eficaz de cara a puerta en el último tercio.
El movimiento llega en un momento en el que la carrera de Delap en Stamford Bridge ha encontrado un obstáculo importante. Pese a haber llegado desde el Ipswich Town con una reputación al alza tras una exitosa etapa en Portman Road, al delantero le ha costado adaptarse al peso de las expectativas en el oeste de Londres. Su ausencia de participación en la reciente victoria en la Premier League ante el Fulham fue la señal más clara hasta ahora de que su etapa en el club se acerca a su fin, ya que la jerarquía del Chelsea muestra disposición a escuchar ofertas por el joven delantero, que solo logró un gol liguero en su temporada de debut.
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Quitarle el dorsal nueve
El descenso de Delap en el orden de preferencias quedó aún más confirmado cuando Joao Pedro le quitó al internacional inglés sub-21 el dorsal número 9 de cara a la nueva temporada. Este cambio simbólico reflejó un giro en las preferencias tácticas de Alonso, ya que Pedro fue recompensado por un brillante primer año, mientras que Delap pasó a llevar el dorsal número 12. Con Nicolas Jackson y el fichaje veraniego Marc Guiu actualmente por delante de él, el camino hacia el primer equipo a las órdenes del técnico español parece cada vez más estrecho para el excanterano del Manchester City.
Aunque el Forest es el principal favorito, no es el único club que sigue de cerca la situación. Varios rivales de la Premier League han mostrado interés en el delantero durante el mercado de verano. Según las informaciones, el Ipswich estaba estudiando un posible regreso de su antigua estrella, mientras que el Everton también permanece al acecho. Se cree que el Everton está valorando una cesión propia si las ofertas de traspaso definitivo de otros pretendientes no llegan a materializarse.
La campaña de fichajes de verano de Glasner
La búsqueda de Delap forma parte de una estrategia de fichajes más amplia en el City Ground, mientras Glasner intenta remodelar su plantilla. El Forest ya se ha movido en el mercado y ha asegurado los servicios del defensa Ousmane Diomande, procedente del Sporting CP, en una operación valorada en 36 millones de libras. También ha aprovechado eficazmente el mercado de agentes libres, incorporando al centrocampista Xaver Schlager y al portero Steve Benda para ganar profundidad de plantilla. Estas llegadas han sido financiadas en parte por la enorme venta de Elliot Anderson al Manchester City por 116 millones de libras, lo que da al club flexibilidad financiera para ir a por objetivos como Delap.
Además del delantero del Chelsea, según las informaciones el Forest también sigue de cerca al extremo del Newcastle United Jacob Murphy. Al igual que ocurre con Delap, el Forest se enfrenta a la competencia del Everton por el fichaje de Murphy. Está claro que el club busca incorporar jugadores con experiencia contrastada en la Premier League o con un gran potencial que puedan rendir desde el primer momento.
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Futuro incierto en Stamford Bridge
A pesar de que aún le quedan cinco años de contrato, Delap es ahora uno de los varios delanteros a los que el Chelsea está dispuesto a dar salida en su intento por aligerar una plantilla sobredimensionada. El club ha llevado a cabo una profunda reestructuración desde el nombramiento de Alonso, con varios dorsales reasignados y nombres consolidados puestos en el mercado. Se dice que el propio Delap está dispuesto a esperar la oportunidad adecuada dentro del país, ya que prefiere seguir en la Premier League antes que buscar una salida al extranjero. Aunque el Como italiano, dirigido por Cesc Fabregas, ya había mostrado interés en llevarse al delantero a la Serie A, la preferencia del jugador es demostrar su valía en Inglaterra.
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