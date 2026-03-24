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«Él no es la solución»: se insta al Manchester United a buscar un «refuerzo» mejor que Benjamin Sesko, ya que Michael Owen afirma que el delantero de 74 millones de libras no puede liderar la lucha por el título
Sesko está en plena forma bajo la dirección de Carrick
La decisión del United de fichar a Sesko por 74 millones de libras el verano pasado tenía como objetivo aportar una solución definitiva a sus problemas goleadores de larga data. El internacional esloveno, que sustituyó a Rasmus Hojlund —cedido inicialmente al Nápoles—, tuvo dificultades al principio para adaptarse a las exigencias de Old Trafford, y solo logró marcar dos goles en la primera mitad de la temporada bajo las órdenes de Ruben Amorim. Sin embargo, el panorama ha cambiado radicalmente desde que Carrick tomó las riendas como entrenador interino. Bajo la dirección de Carrick, Sesko parece revitalizado, habiendo marcado ocho goles en sus últimas 11 apariciones en todas las competiciones, lo que ha contribuido a impulsar al United hasta la tercera posición en la tabla de la Premier League.
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La opinión de Owen sobre el delantero
A pesar de la mejora en las estadísticas, Owen sigue sin estar convencido de que el jugador de 22 años tenga el potencial necesario para ser el delantero centro titular del United a largo plazo. En declaraciones a casino.org, el exdelantero del United afirmó: «Para mí, él no es la solución a largo plazo. No es el delantero centro del Manchester United para siempre. Es un jugador caro que puede mejorar y ser una buena pieza del equipo, pero, del mismo modo, si el United jugara mañana el partido más importante de la temporada, no creo que fuera titular.
»Si el Manchester United quiere volver al lugar donde cree que pertenece y luchar por el título, no creo que él sea el delantero centro en el que depositar todas las esperanzas de cara a la temporada. Sí, lo está haciendo mejor. Es estupendo verlo, porque no es agradable ver a nadie pasando apuros. Dicho esto, creo que habrá una mejora en algún momento durante el próximo año o los dos siguientes, o cuando haya alguien disponible.
«Es estupendo que ahora pueda influir en el equipo y la plantilla y marcar goles importantes. Pero no estoy diciendo: “Oh, sí, ahora todo va genial y él va a llevarles al título de liga”. Ha mejorado el equipo, ha recuperado la confianza y, de repente, es un activo para el equipo, pero aún queda un largo camino por recorrer».
El caso de Carrick
A Owen también le sorprende cualquier oposición al nombramiento definitivo de Carrick, y argumenta que, tras 12 años de experimentos fallidos con entrenadores de probada eficacia, el United por fin ha encontrado a un técnico capaz de recuperar el impulso y sacar el máximo rendimiento de una plantilla que antes estaba estancada. Afirmó: «¿Cómo es posible que alguien pueda decir que no debería seguir? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Le das un contrato de dos años. Empieza la próxima temporada, durante los primeros tres o cuatro meses pierde todos los partidos y resulta inútil. Puede separarse del club.
«No es como si tuvieras que quedarte con alguien durante 10 años. No es como si esta fuera la decisión más importante de la historia. Lo está haciendo bien, ¿por qué no dejar que siga? Es absolutamente increíble lo que estamos viendo del Manchester United. Si la liga hubiera empezado cuando Carrick tomó las riendas, el Manchester United estaría en lo más alto de la tabla. Estamos hablando de esta fase de la temporada, habríamos recorrido un tercio del camino y el Man United estaría en lo más alto de la tabla. Uno pensaría: «Bueno, ¿podrán ganar la liga?»
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Una recta final decisiva
El United ocupa la tercera posición y sigue en la lucha por clasificarse para la Liga de Campeones, pero sus posibilidades se pondrán a prueba en una agotadora racha de siete partidos con la que concluirá la temporada 2025-26 de la Premier League. Los Red Devils se enfrentarán a partidos de alto riesgo contra el Leeds, el Chelsea y el Brentford en abril, antes de afrontar un último mes en el que se medirán al Liverpool, al Sunderland, al Nottingham Forest y al Brighton. Este periodo servirá como la prueba de fuego definitiva tanto para la regularidad de Sesko como para la perspicacia táctica de Carrick, en su intento por asegurar un puesto entre los cuatro primeros.