El Newcastle sufre un duro golpe con la revelación del devastador calendario de recuperación de Bruno Guimaraes

No hace falta decir que el Toon tendrá que acabar con su maldición contra el Guimaraes si quiere tener alguna posibilidad de clasificarse para Europa la próxima temporada. Actualmente ocupa el décimo puesto de la Premier League, por lo que aún le queda mucho trabajo por delante.

Howe dijo sobre Guimaraes después de que el Newcastle venciera al Aston Villa por 3-1 en la cuarta ronda de la FA Cup el sábado, en un partido envuelto en la polémica arbitral: «Creo que él [presionará para volver antes]. Pero el plazo será el plazo en este caso.

No creo que haya ninguna cura milagrosa para él. Creo que serán un par de meses. Probablemente estará listo para el final del parón internacional en marzo.

Es un duro golpe para nosotros. Es una etapa clave de la temporada, él está devastado, pero es lo que hay.

No podemos hacer nada al respecto. Solo tenemos que conseguir que se recupere de forma segura y que otros jugadores den un paso al frente en su ausencia. Eso es lo que hemos hecho hoy: [Nick] Woltemade, [Jacob] Ramsey y [Sandro] Tonali han estado excelentes».