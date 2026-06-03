Newcastle United quiere reforzar su ataque y ha puesto sus ojos en Yohanna, un joven de 18 años. Según el periodista de Sky Sports AlemaniaFlorian Plettenberg y el medio sueco Expressen, el club ha presentado una oferta importante para ficharlo y llevarlo a St. James’ Park.

La oferta de 24 millones de euros sería un récord para el fútbol escandinavo y convertiría a Yohanna en el fichaje más caro de la historia de la primera división sueca, lo que refleja el alto valor que le otorgan los ojeadores europeos.