El Newcastle negociará el traspaso de Anthony Gordon con el Bayern de Múnich si este iguala su alta valoración

El jugador, de 25 años, ha impresionado al Bayern, que quiere ficharlo para reforzar su ataque. Aunque aún no hay contacto oficial, el Newcastle conoce el interés.

El club bávaro ya triunfó con Harry Kane y Michael Olise, fichajes de la Premier, así que ahora busca a Gordon, titular con Inglaterra desde su llegada al Newcastle en 2023. El Bayern ofrece unos 55 millones de libras, por debajo de lo que piden los Magpies.