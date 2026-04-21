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El Newcastle negociará el traspaso de Anthony Gordon con el Bayern de Múnich si este iguala su alta valoración
El Bayern señala a Gordon como su principal objetivo
El jugador, de 25 años, ha impresionado al Bayern, que quiere ficharlo para reforzar su ataque. Aunque aún no hay contacto oficial, el Newcastle conoce el interés.
El club bávaro ya triunfó con Harry Kane y Michael Olise, fichajes de la Premier, así que ahora busca a Gordon, titular con Inglaterra desde su llegada al Newcastle en 2023. El Bayern ofrece unos 55 millones de libras, por debajo de lo que piden los Magpies.
- AFP
El Newcastle fija su precio en medio de las presiones financieras
Según The Times, el Newcastle pide 75 millones de libras para abrir las negociaciones. El club necesita vender jugadores para fichar y renovar una plantilla que no rinde. Las normas de rentabilidad le obligan a reducir costes.
Gordon, cuyo contrato dura hasta 2030, es el candidato más probable para aportar los fondos necesarios para una renovación veraniega. Si se alcanza esa cifra, los 75 millones de libras supondrían la segunda venta más cara de la historia del Newcastle, solo superada por la marcha de Alexander Isak al Liverpool.
El extremo considera fichar por el Allianz Arena.
Se cree que Gordon está abierto a fichar por un equipo alemán, tras haberse visto tentado por el interés que le había mostrado anteriormente el Liverpool. Aunque ha firmado un nuevo contrato en St James' Park, se considera que la oportunidad de incorporarse a un equipo que siempre compite en la Liga de Campeones, como el Bayern, es una propuesta atractiva. Sus representantes podrían estar a punto de mantener conversaciones con los responsables del Bayern en un futuro próximo, a medida que se intensifica el interés. En Europa ha brillado: lleva diez goles en la Liga de Campeones.
¿Y ahora qué?
El Bayern de Múnich, favorito sobre Liverpool y Arsenal, podría pagar la alta valoración de los Magpies y llevarse a Gordon este verano. Aún se desconoce si el club alemán acelerará su interés antes o después del Mundial de 2026, donde se espera que el jugador participe con Inglaterra.