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Newcastle crisis GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traducido por

El Newcastle está en crisis: Eddie Howe bajo presión, jugadores que quieren irse y posibles recortes de los inversores saudíes dejan a los Magpies con graves problemas

Analysis
Newcastle
E. Howe
A. Gordon
S. Tonali
Premier League
Arsenal vs Newcastle
FEATURES

La temporada del Newcastle se desmorona: a cinco jornadas del final de la Premier, y tras varios malos resultados, los Magpies están más cerca del descenso que de la Champions. Sus opciones europeas se esfuman mientras crece la presión sobre el entrenador, Eddie Howe.

Tras ganar la Carabao Cup, Howe parecía contar con el respaldo total de la afición de St. James' Park, pero ahora su futuro se cuestiona: el Newcastle está 14.º, fuera de Europa y eliminado de las copas.

Antes se achacaban los problemas del club a las restricciones de la Premier y de la UEFA, pese al respaldo saudí, pero los malos resultados han girado el sentir de la grada y los abucheos han sustituido a los aplausos tras la última derrota ante el Bournemouth.

Howe admite que la plantilla sufrirá una profunda reestructuración, pues varios jugadores clave quieren marcharse. La incertidumbre sobre su futuro y la decisión de los propietarios de recortar gastos apuntan a un verano de grandes cambios en Tyneside.

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Formulario de descenso

    Este año ha sido un calvario para el Newcastle. En la tabla de 2026 marchan 17.º, a solo dos puntos del descenso, superado ya por el Wolves.

    La tercera derrota liguera consecutiva por 2-1, este sábado ante el Bournemouth, eleva a ocho los partidos perdidos de los últimos 11 —incluido el derbi contra el Sunderland—; solo el Tottenham, claro candidato al descenso, presenta peores números en 2026.

    Además, el Manchester City eliminó al Newcastle de la FA Cup y de la Carabao Cup, y el Barcelona aplastó sus sueños europeos con un 7-2 en el Camp Nou en la vuelta de los octavos de la Champions.

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  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un cambio de rumbo

    Durante su etapa, Howe gozó del respaldo total de la afición de St. James' Park. Se ganó prestigio al evitar el descenso, clasificar dos veces a la Champions y acabar con 70 años de sequía al vencer al Liverpool en Wembley en 2025. Ahora, sin embargo, todo parece distinto.

    La confianza en su capacidad para revertir la situación se desvanece con cada tropiezo, como reflejan los abucheos del fin de semana. Aunque el Newcastle está a un paso de los cinco primeros, su dinámica y la cantidad de equipos por encima reducen sus opciones europeas.

    En el pódcast The Rest is Football, la leyenda del club Alan Shearer afirmó: «Por muy duro que sea para Eddie, no sé qué pasará con él. Escuché su entrevista tras perder con el Bournemouth y lo vi en la banda, y me pregunto: ¿querrá intentarlo de nuevo? ¿Tendrá la oportunidad?

    Si todo siguiera igual, me gustaría que se quedara, pero ¿cree él que tendrá la oportunidad? ¿Quiere volver a intentarlo? ¿Deberá el Newcastle vender? Por desgracia, no lo veo al frente del equipo la próxima temporada. Vi su entrevista y no estoy seguro de que quiera seguir luchando».

  • Crystal Palace v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    «La mayor de las decepciones»

    Aún no se sabe si la decisión de seguir dependerá de Howe. Por ahora, Sky Sports asegura que su puesto está a salvo: no se evaluará hasta el final de la temporada, aunque el Newcastle se dirige hacia su peor clasificación liguera desde el descenso de 2015-16.

    Antes de perder contra el Bournemouth, el técnico insistió en que su «pasión» por el cargo ardía «muy, muy intensamente», pero su tono cambió tras ese nuevo golpe.

    «Soy muy consciente de que ocho derrotas en once partidos no es suficiente», declaró en la rueda de prensa posterior al partido. «Ganar es la solución más sencilla, pero muy difícil de conseguir. La racha nos perjudica y se nota en los momentos clave. Nos faltó peligro de gol y no defendimos lo suficientemente bien. No estamos a la altura. El problema es sistémico; me repito y eso frustra».

    Sobre los abucheos, un Howe abatido declaró al programa Match of the Day de la BBC: «Es decepcionante no dar a los seguidores lo que esperan. La mayor decepción es defraudar a quienes vienen a apoyarnos. Si nos critican, debemos aceptarlo: así es este deporte».

    Y añadió: «Hay tanta atención mediática sobre el club porque tiene una enorme base de aficionados a nivel mundial, y uno entiende que está en este negocio para ganar. Entiendo la frustración de todos los demás. Mi propia motivación interna nunca cambia, independientemente de los resultados. Quiero ayudar a los jugadores a crecer y desarrollarse, e intentar crear un equipo ganador».

  • Newcastle United v AFC Bournemouth - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Errores en los traspasos

    La situación de Howe no ha mejorado, ya que casi todos los costosos fichajes ofensivos del Newcastle tras la partida de Alexander Isak el verano pasado han fracasado. Howe participó en la campaña de fichajes para reemplazarlo, pero Nick Woltemade, Yoane Wissa y Anthony Elanga —cuyo coste total alcanzó los 180 millones de libras (243 millones de dólares)— aún no justifican su precio.

    Woltemade empezó la temporada con brillo, pero desde enero no ve puerta: sus últimos goles datan de diciembre, un doblete ante el Chelsea. Wissa se perdió gran parte de la primera vuelta por una lesión de rodilla y aún no ha marcado en 2026. Anthony Gordon y William Osula han ocupado su lugar en ocasiones.

    Elanga, que brilló ante el Nottingham Forest en la 2024-25, aún no ha marcado y solo ha dado una asistencia. Jacob Ramsey, mediocampista ofensivo, tampoco ha tenido oportunidades por un problema de tobillo.

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Éxodo inminente

    En Tyneside no solo preocupa la llegada de fichajes: los rumores indican que varios de sus mejores jugadores podrían marcharse. Antes del partido contra el Bournemouth, Howe admitió: «Algunos jugadores acaban contrato y hay figuras clave que han hecho cosas increíbles por el club y quizá estén en sus últimos meses aquí. Es posible que algunos se vayan en verano, como parte de la evolución natural de un club.

    Por eso se habla del “fin de un ciclo”, aunque nadie sabe qué pasará en el mercado de verano: es imposible predecirlo».

    Sus palabras no han disipado el pesimismo en St. James’ Park, y se duda del compromiso de quienes quieren irse. Howe hizo una pausa de siete segundos al preguntársele si el plantel mantiene el “fuego” que mencionó tras el partido del sábado.

    Los jugadores citados serían Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Tino Livramento y Anthony Gordon. Ya se ha confirmado la salida de Kieran Trippier, y Fabian Schar podría seguirle. También se habla de la posible marcha de Woltemade o Wissa tras solo un curso.

    Tonali lleva meses vinculado al Arsenal y al Manchester United; Guimaraes interesa al United y es admirado por Pep Guardiola, mientras que Livramento también figura en la agenda de Gunners y City, y podría marcharse.

    Gordon, valorado en 75 millones de libras (101 millones de dólares), podría recalar en el Bayern de Múnich, que busca un extremo para competir con Luis Díaz; el jugador de 25 años está dispuesto a marcharse. Por ahora, a Woltemade solo se le ha relacionado de forma vaga con un posible fichaje por el Bayern o el Chelsea.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-LIVERPOOLAFP

    La incertidumbre en Arabia Saudí

    La mayoría de estas posibles ventas busca financiar el gasto del Newcastle este verano y equilibrar sus cuentas, pues el club aún debe cumplir con las Normas de Beneficios y Sostenibilidad (PSR) de la Premier League. No obstante, su situación se complica por la incertidumbre sobre el PIF de Arabia Saudí, que recorta gastos por el conflicto con Irán y otros factores económicos, como el Mundial 2034.

    La semana pasada, el presidente del club y gobernador del fondo, Yasir Al-Rumayyan, admitió que el PIF revisa «algunos acuerdos e inversiones» y vendió el 70 % del Al-Hilal, gigante de la Liga Profesional Saudí, por 276 millones de libras (373 millones de dólares). Además, se rumorea que podrían retirar la financiación de LIV Golf, la liga rebelde creada para competir con el PGA Tour.

    No obstante, la BBC asegura que el PIF permanece «totalmente comprometido» con el Newcastle y que el club no se verá «afectado»; aún así, es inevitable preguntarse si estos recortes provocarán un efecto dominó en el mercado de fichajes este verano en St. James Park. Tiempos turbulentos aguardan en Tyneside.

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