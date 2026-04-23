El Newcastle está en crisis: Eddie Howe bajo presión, jugadores que quieren irse y posibles recortes de los inversores saudíes dejan a los Magpies con graves problemas

En Tyneside no solo preocupa la llegada de fichajes: los rumores indican que varios de sus mejores jugadores podrían marcharse. Antes del partido contra el Bournemouth, Howe admitió: «Algunos jugadores acaban contrato y hay figuras clave que han hecho cosas increíbles por el club y quizá estén en sus últimos meses aquí. Es posible que algunos se vayan en verano, como parte de la evolución natural de un club.
Por eso se habla del “fin de un ciclo”, aunque nadie sabe qué pasará en el mercado de verano: es imposible predecirlo».
Sus palabras no han disipado el pesimismo en St. James’ Park, y se duda del compromiso de quienes quieren irse. Howe hizo una pausa de siete segundos al preguntársele si el plantel mantiene el “fuego” que mencionó tras el partido del sábado.
Los jugadores citados serían Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Tino Livramento y Anthony Gordon. Ya se ha confirmado la salida de Kieran Trippier, y Fabian Schar podría seguirle. También se habla de la posible marcha de Woltemade o Wissa tras solo un curso.
Tonali lleva meses vinculado al Arsenal y al Manchester United; Guimaraes interesa al United y es admirado por Pep Guardiola, mientras que Livramento también figura en la agenda de Gunners y City, y podría marcharse.
Gordon, valorado en 75 millones de libras (101 millones de dólares), podría recalar en el Bayern de Múnich, que busca un extremo para competir con Luis Díaz; el jugador de 25 años está dispuesto a marcharse. Por ahora, a Woltemade solo se le ha relacionado de forma vaga con un posible fichaje por el Bayern o el Chelsea.