El Newcastle envía ojeadores para seguir al jugador estrella del Inter de Milán, Pio Esposito, con vistas a un posible fichaje este verano

El Newcastle United está llevando a cabo una búsqueda intensiva en el mercado europeo de jóvenes talentos destacados, y Francesco Pio Esposito se perfila como uno de sus principales objetivos. El club ha intensificado recientemente sus esfuerzos de ojeo, y «Tutto Sport» informa de que un representante del club estuvo presente el sábado en el estadio de San Siro. El ojeador presenció el empate 1-1 del Inter de Milán contra el Atalanta, un partido en el que el joven delantero vio puerta.

El club de Tyneside no es el único que admira al delantero, considerado uno de los adolescentes más prometedores del fútbol mundial. El Arsenal también se ha relacionado mucho con el delantero, pero el Newcastle ha dado pasos importantes en los últimos 20 días para posicionarse en la carrera. Eddie Howe está deseando añadir una presencia dinámica a su delantera, y el ganador del Golden Boy italiano encaja en el perfil de los jugadores de alto potencial que la propiedad del club ansía actualmente.