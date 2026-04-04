La marcha de Trippier pone fin a una etapa histórica que alcanzó su punto álgido con la conquista de la Carabao Cup de 2025 frente al Liverpool. Esa victoria puso fin a 70 años de espera del Newcastle por un título nacional importante, un momento que el defensa considera el punto álgido de su carrera profesional.

«Ha llegado el momento de dejar este increíble club tras cuatro años y medio», declaró en la página web oficial del club. «Aquí es donde más a casa me he sentido. Es emotivo, y lo voy a echar mucho de menos. Quiero dar las gracias de todo corazón a la afición por todo el apoyo tanto en los buenos como en los malos momentos. Siempre me habéis apoyado, siempre habéis estado a mi lado».

«A mis compañeros, va a ser emotivo. Ha sido un viaje increíble con vosotros. Os voy a echar de menos a todos, pero ganar un trofeo con vosotros ha sido realmente, realmente especial: lo mejor de mi carrera. Y al entrenador, Eddie Howe, a todo el cuerpo técnico y al equipo que trabaja entre bastidores, muchísimas gracias. El entrenador confió en mí —por partida doble— al ficharme, me dio la oportunidad de representar y capitanear a este gran club y, lo más importante, conseguimos ganar un trofeo. Voy a echar de menos a todos en el club. Gracias».