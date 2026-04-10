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El Nápoles quiere fichar a una estrella del Benfica este verano y ya negocia un traspaso de 30 millones de euros
El Nápoles intensifica su interés por Ríos
El Nápoles busca fichar al centrocampista del Benfica Ríos y lo ha convertido en su prioridad para la próxima ventana de traspasos. Ya negocia con el objetivo de reforzar su plantilla de cara a la nueva temporada.
Según Gianluca Di Marzio, el club ha acelerado los contactos en los últimos días. El director deportivo, Manna, negocia con los representantes del jugador para traerlo al sur de Italia. Ríos fichó por el Benfica el verano pasado, pero no se ha consolidado con José Mourinho, lo que facilita su salida.
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Detalles financieros de la operación de 30 millones de euros
En el podcast «Caffe Di Marzio», Di Marzio confirmó el interés serio del Nápoles en Ríos. Explicó que Manna lleva varios días liderando las negociaciones. Ya hubo contactos directos con el jugador, sus representantes y algunos intermediarios portugueses.
Fichar a Ríos no será barato para Aurelio De Laurentiis: el Benfica, que lo compró por 27 millones hace un año, busca una plusvalía rápida. El Nápoles ofrece una cifra importante, pero aún hay una pequeña diferencia en la valoración del talentoso centrocampista.
La situación financiera del Benfica podría influir en las negociaciones
El Nápoles podría beneficiarse de la situación financiera del Benfica. El club portugués podría verse obligado a cerrar una venta importante antes del 30 de junio, fin de su ejercicio fiscal, y Ríos es uno de los candidatos a marcharse. Si el Benfica decide venderlo, el Nápoles tendría ventaja en las negociaciones para ficharlo antes de la pretemporada.
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El Nápoles quiere cerrar el fichaje antes de la pretemporada
El Nápoles seguirá negociando en las próximas semanas para reducir la diferencia de valoración con el Benfica. Quiere cerrar el fichaje de Ríos al inicio del mercado y incorporarlo a la plantilla antes de la pretemporada. Sabe que pueden aparecer competidores si el centrocampista se confirma como transferible, así que busca un acuerdo rápido para asegurarse su objetivo antes de que otros clubes europeos vuelvan a la puja.