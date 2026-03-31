El Nápoles emite un comunicado alarmante ante la insistencia de Romelu Lukaku en ignorar las peticiones para que regrese de Bélgica

Mientras sus compañeros regresaban de sus compromisos internacionales, el exjugador del Chelsea permaneció en Bélgica, lo que provocó una reprimenda pública sin precedentes por parte del equipo de la Serie A.

La disputa se deriva de la decisión de Lukaku de someterse a un proceso de recuperación personal lejos del personal médico del club. A pesar de retirarse de la selección belga la semana pasada alegando problemas físicos, optó por trabajar con entrenadores privados en lugar de regresar a Nápoles, una decisión que, según se informa, no fue autorizada por el club.