Según informaciones del diario *Bild*, la lesión del centrocampista de 25 años del Borussia Dortmund es más grave de lo que se temía en un principio. Al parecer, se trata de una rotura del ligamento lateral de la rodilla.
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¿El Mundial en serio peligro? Salen a la luz nuevos detalles sobre la lesión de la estrella del BVB, Felix Nmecha
No obstante, en el BVB se ha optado por un tratamiento conservador, por lo que no habrá intervención quirúrgica. Se prevé que Nmecha esté varias semanas de baja y que no vuelva a jugar hasta poco antes del final de la temporada, en los últimos partidos de la actual campaña, en mayo.
De este modo, el jugador de 25 años estaría a punto a tiempo para subirse al tren del Mundial. El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, dará a conocer su convocatoria el 12 de mayo, antes de los partidos amistosos contra Finlandia (31 de mayo) y Estados Unidos (6 de junio).
Sin embargo, su convocatoria no está en absoluto asegurada, tal y como ya aclaró Nagelsmann al margen de la victoria por 2-1 del lunes contra Ghana: «En cualquier caso, existe el riesgo de que no pueda jugar el Mundial», explicó allí el seleccionador. «Incluso tras la recuperación, no está garantizado un regreso rápido: «Pero entonces aún no está garantizado que esté libre de dolor o que pueda tolerarlo. Es una lesión que no es nada fácil de sobrellevar».
- (C)Getty Images
Nmecha es un titular indiscutible en el BVB
Nmecha se lesionó durante el partido que el Dortmund ganó por 3-2 al HSV el 21 de mayo. El centrocampista no fue sustituido hasta el tiempo de descuento, y posteriormente el BVB confirmó que se trataba de una lesión en los ligamentos laterales de la rodilla. Nmecha estará de baja «varias semanas», aunque no se ha especificado un plazo concreto.
Tras sus grandes actuaciones en la temporada actual, Nmecha es un fijo indispensable en el Dortmund, y también en la selección alemana se le atribuyen buenas posibilidades de desempeñar un papel decisivo.
El jugador con más partidos internacionales de la historia, Lothar Matthäus, también había elogiado recientemente al jugador de 25 años: «Si Felix Nmecha sigue evolucionando así y se libra de las lesiones, no solo será un pilar en el Dortmund, sino que también podrá marcar el ritmo en la selección nacional, algo que Kimmich ya no hace debido a su nueva posición».
BVB - Calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund
Fecha
Partido
4 de abril, 18:30 h
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 de abril, 15:30 h
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 de abril, 15:30 h
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)