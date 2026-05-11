AFP
Traducido por
«El momento más importante en la historia del VAR»: se desata un acalorado debate por el gol anulado al West Ham en su devastadora derrota ante el Arsenal
¿Qué ha pasado?
En el quinto minuto de descuento, Callum Wilson, del West Ham, empujó el balón a la red, parecía el empate. Declan Rice intentó despejar, pero estaba detrás de la línea. El árbitro Chris Kavanagh concedió el gol, sorpresa e incredulidad en el Arsenal. Cualquier resultado que no fueran los tres puntos habría permitido al Manchester City volver a la lucha por el título, mientras los Gunners buscan su primer título liguero en 22 años.
Tras revisar 17 repeticiones durante cuatro minutos, el VAR Darren England le indicó que anulara el tanto por falta de Pablo sobre el portero David Raya.
- Getty Images Sport
Roy Keane arremete contra el West Ham, al que tacha de «realmente estúpido»
La decisión es crucial. Neville, en Sky Sports, lo dejó claro: «El primer título del Arsenal en 22 años podría depender de esto; ya ven el trofeo». Ahora el destino de los Gunners está en sus manos: dos victorias y el título será suyo.
Para el West Ham, en cambio, la derrota complica su lucha por evitar el descenso: ya suma 18 derrotas y solo le queda superar al Tottenham, que tiene un punto más y un partido menos. Ese encuentro se jugará el lunes contra el Leeds.
Roy Keane fue contundente con el West Ham de Nuno: «El VAR revisa todo, así que no le pongas las manos al portero durante tres o cuatro segundos». Y sentenció: «Fue una estupidez; una falta así siempre se revisa».
Arteta adopta un tono conciliador
Sus compañeros Jamie Redknapp e Ian Wright calificaron la decisión de «atrevida» y «sin duda acertada». Wright añadió: «David Raya habría atrapado el balón si no le hubieran obstaculizado; le empujaron y el brazo intervino».
En el túnel, tras el pitido final, chocaron dos mundos emocionales. Mikel Arteta, técnico del Arsenal, suele enfrentarse a los árbitros, pero esta vez fue conciliador: «Recordaré este día, ha sido una montaña rusa», dijo a Sky Sports. «Felicito a los árbitros; se necesita valor para mantenerse firmes».
En el otro extremo, Nuno se mostró estupefacto: «Estamos todos molestos. Ni los árbitros saben ya qué es falta y qué no; eso genera dudas».
- Getty Images Sport
Los partidos que les quedan al Arsenal y al Manchester City
El Arsenal lidera con 79 puntos, mientras que el Manchester City le sigue a cinco puntos, aunque aún tiene un partido menos; el miércoles recibe al Crystal Palace.
En la jornada 37, los Gunners reciben al Burnley y el City visita al Bournemouth. En la última fecha, el 24 de mayo, el Arsenal visita al Crystal Palace y el City recibe al Aston Villa.