«El momento más importante en la historia del VAR»: se desata un acalorado debate por el gol anulado al West Ham en su devastadora derrota ante el Arsenal

La decisión es crucial. Neville, en Sky Sports, lo dejó claro: «El primer título del Arsenal en 22 años podría depender de esto; ya ven el trofeo». Ahora el destino de los Gunners está en sus manos: dos victorias y el título será suyo.

Para el West Ham, en cambio, la derrota complica su lucha por evitar el descenso: ya suma 18 derrotas y solo le queda superar al Tottenham, que tiene un punto más y un partido menos. Ese encuentro se jugará el lunes contra el Leeds.

Roy Keane fue contundente con el West Ham de Nuno: «El VAR revisa todo, así que no le pongas las manos al portero durante tres o cuatro segundos». Y sentenció: «Fue una estupidez; una falta así siempre se revisa».