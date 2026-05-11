¿Qué pasó? En el quinto minuto de añadido, Callum Wilson, del West Ham, empujó el balón a la red para el 1-1. Declan Rice lo intentó sacar, pero no pudo.

El árbitro Chris Kavanagh apuntó al centro: gol, empate y shock para el Arsenal, que no puede ceder en la lucha por el título contra el Manchester City si quiere su primer campeonato en 22 años.

Tras 17 repeticiones y más de cuatro minutos de espera, Kavanagh anuló el tanto al detectar una falta de Pablo sobre el portero David Raya.