«Es un terremoto, un instante», dijo Neville, comentarista del West Ham-Gunners, que el líder ganó 1-0. Para la leyenda del Manchester United fue «el momento más importante en la historia del VAR en la Premier League».
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«El momento más importante de la historia del VAR»: acaloradas discusiones por un gol anulado tras la victoria del Arsenal
¿Qué pasó? En el quinto minuto de añadido, Callum Wilson, del West Ham, empujó el balón a la red para el 1-1. Declan Rice intentó despejarlo, pero no lo logró.
El árbitro Chris Kavanagh apuntó al centro: gol, empate y shock para el Arsenal, que no puede ceder en su pelea por el título contra el Manchester City si quiere su primer campeonato en 22 años.
Tras 17 repeticiones y más de cuatro minutos de espera, el VAR, Darren England, convenció a Kavanagh de anular el tanto por falta de Pablo sobre el portero David Raya.
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Keane, sin rodeos: «Una auténtica tontería por parte del West Ham»
Es difícil sobrevalorar el alcance de esta decisión. Neville lo dejó claro: «El primer título del Arsenal FC en 22 años podría depender de ello. Es uno de esos momentos en los que el Arsenal quizá crea que su nombre ya figura en la copa». De hecho, los Gunners siguen teniendo el destino en sus manos: solo les separan dos victorias de la corona.
Mientras tanto, para el West Ham esta decisión agrava su lucha por no descender: con su decimoctava derrota, Nottingham Forest y Leeds United ya se salvaron. La única opción de los Hammers es superar al Tottenham, que cuenta con un punto más y un partido pendiente.
Roy Keane fue implacable: «El VAR lo revisa todo, así que no toques al portero, y menos durante tres o cuatro segundos. Es una tontería hacer una falta tan clara».
Arteta adopta un tono conciliador
Sus compañeros Jamie Redknapp e Ian Wright calificaron la decisión de «valiente» y «acertada». Wright añadió: «David Raya habría atrapado el balón si no le hubieran obstaculizado; le empujaron y ahí entró el brazo».
En los vestuarios, tras el pitido final, se enfrentaron dos mundos emocionales opuestos. El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, que antes discutía a menudo con los árbitros, adoptó esta vez un tono inusualmente conciliador. «Recordaré este día, ha sido una montaña rusa de emociones», confesó en Sky Sports. «Hoy debo felicitar a los árbitros; se necesita mucho valor para mantenerse firme».
En cambio, Nuno Espíritu Santo, técnico del West Ham, se mostró indignado: «Todos estamos indignados. Ni los árbitros saben ya qué es falta y qué no, eso genera dudas».
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El calendario restante del Arsenal y el Manchester City
Con 79 puntos, el Arsenal lidera la clasificación. El Manchester City suma cinco menos y un partido menos, pero el miércoles recibe al Crystal Palace.
En la jornada 37, los Gunners recibirán el lunes al Burnley, mientras que el martes el City visitará al Bournemouth.
En la última jornada (24 de mayo), Arsenal visitará al Crystal Palace y Manchester recibirá al Aston Villa.
Premier League 2025/26: clasificación y calendario restante
FC Arsenal Manchester City 1.º / 36 partidos / 79 puntos / +42 goles 2.º / 35 partidos / 74 puntos / +40 goles - Crystal Palace (local) FC Burnley (local) AFC Bournemouth (F) Crystal Palace (F) Aston Villa (C)