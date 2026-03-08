Getty
El «mito» de Christian Pulisic sobre la selección estadounidense desmentido por la leyenda del AC Milan Andriy Shevchenko al abordar su afirmación sobre el Mundial
¿Cuándo marcó Pulisic su último gol con el AC Milan?
Pulisic, que ha estado registrando los mejores resultados de su carrera durante su etapa en San Siro, ha vuelto a alcanzar los dos dígitos en cuanto a goles se refiere esta temporada. Sin embargo, las lesiones han frenado un poco su progreso últimamente.
El delantero de 27 años no ha conseguido marcar en sus últimos nueve partidos, una racha que se remonta al 28 de diciembre. Todavía no ha visto puerta en lo que va de año, lo que ha suscitado cierta preocupación en Milán.
Se ha sugerido que Pulisic está desviando su atención hacia un importante torneo que se celebrará próximamente en Norteamérica, con un deseo evidente por su parte de estar en plena forma y a punto para cuando llegue ese evento.
¿Tiene la estrella de la selección estadounidense Pulisic un ojo puesto en el Mundial que se celebrará en su país?
También se han planteado dudas sobre el compromiso de Pulisic con la causa colectiva, ya que está retrasando la firma de un nuevo contrato. El emblemático exdelantero rossonero Shevchenko no tiene esas preocupaciones, y el ucraniano ha declarado a Gazzetta dello Sport: «No creáis en el mito de que un jugador de su calibre ya puede tener la mente puesta en el Mundial. Eso no existe.
Cuando un jugador sale al campo, siempre intenta darlo todo por su equipo en ese momento. Pulisic ha marcado goles importantes y seguirá haciéndolo, primero con el AC Milan y luego en el Mundial con Estados Unidos».
Leao, elogiado por el icono del Milan Shevchenko
Mientras que Pulisic ha tenido que esforzarse mucho últimamente, el delantero portugués Rafael Leao ha recuperado su chispa. Shevchenko está encantado de ver cómo el potente jugador de 26 años está aprovechando todo su potencial, con la promesa de que aún hay más por venir.
El gran Shevchenko del Milan añadió: «Rafa está demostrando que ha madurado de verdad. Está intentando expresarse lo mejor posible en una posición que no es la suya natural, y lo hace para satisfacer la petición del entrenador. Se ha comprometido con algo nuevo y lo hace por el equipo, porque eso es lo que se le pide. Además, marca goles.
El entrenador [Fabio] Capello tiene razón, he leído sus entrevistas: Leao no es un delantero centro, pero sabe cumplir bien con sus funciones, ataca los espacios y se pone a disposición. En esto, [Massimiliano] Allegri ha sabido encontrar el equilibrio adecuado: si te centras en los contraataques rápidos, la velocidad de Rafa es crucial. Entonces no se le puede pedir que mantenga la posesión del balón o que sea un número nueve como [Zlatan] Ibrahimovic: sus características son diferentes».
¿Aceptará Modric la renovación de su contrato en San Siro?
Mientras el Milan sigue luchando por clasificarse para la Liga de Campeones, Luka Modric sigue dirigiendo el juego en el centro del campo a sus 40 años. Es otro de los jugadores con los que los rossoneri esperan renovar contrato y prolongar su estancia en San Siro.
Shevchenko dijo sobre el futuro de su compañero ganador del Balón de Oro: «Mientras tenga ese fuego dentro, tiene que quedarse. También porque, a pesar de su carisma, no es una carga, ayuda y sabe estar siempre disponible, sin esperar nada a cambio.
Está haciendo una temporada extraordinaria, todos conocemos sus grandes cualidades. Tuve la oportunidad de jugar contra él: su forma de interpretar el juego es impresionante, su trabajo como atleta va más allá del de un futbolista. Y además es una persona fantástica, una buena persona. Lo veo enfrentándose a cualquier equipo, aportando siempre la misma calidad, la misma ambición. Se le sigue con humildad, sin gritar. Juega con intensidad y sacrificio, con espíritu de equipo.
«Me alegro de que esté en el Milan porque enriquece su carrera, jugar en el Milan siempre es especial. Y me alegro por los aficionados rossoneri porque se lo merecen. Proyecta una imagen poderosa para los jugadores jóvenes y, obviamente, para sus compañeros de equipo, que tienden a identificarse con él y a seguirlo».
El Milan, que ocupa el segundo puesto de la tabla de la Serie A, volverá a la acción el domingo, cuando se enfrente a su archirrival, el Inter, en el derbi. Pulisic ha iluminado ese partido en el pasado y esperará volver a hacerlo, demostrando su valía a quienes dudan de él.
