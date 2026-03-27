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Parma Calcio 1913 v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

¿El Milan y la Juventus interesados en Pellegrino? «No sé cuánto tiempo estaré en el Parma, no pienso en el futuro»

AC Milán
Juventus
M. Pellegrino
Parma Calcio 1913
Fichajes

El futuro del delantero vuelve a ser objeto de debate y él no descarta una posible salida del Parma.

Mateo Pellegrino es una de las sorpresas más agradables de esta temporada entre los equipos que luchan por evitar el descenso. El delantero argentino del Parma, que en su juventud pasó por las categorías inferiores del Inter, está cuajando una temporada notable en el área de gol, lo que le ha valido la atención de muchos clubes de primer nivel, entre ellos el Milan.


Sin embargo, el delantero nacido en 2001 no piensa por el momento en su futuro y así lo ha confirmado al margen de un acto celebrado hoy en el estadio Tardini, en el que, además de confirmar su felicidad con la camiseta ducal, también ha reiterado que, tarde o temprano, llegará una despedida.


  • FELICE EN EL PARMA

    «Ya ha pasado un año desde mi llegada, ha pasado muy rápido. Estoy contento de haber conseguido todo lo que he hecho en este año, con la ayuda de mis compañeros. La afición me quiere y eso es lo más bonito que hay en el fútbol. Solo sé que estoy muy contento y muy a gusto aquí en Parma».

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  • «NO SÉ CUÁNTO TIEMPO ME QUEDARÉ»

    «¿Cuánto tiempo me quedaré en Parma? Estoy tranquilo, no me gusta mirar muy lejos porque así se pierde la belleza del momento. Hoy mi atención se centra en el entrenamiento de mañana. Todavía no sé cuánto tiempo estaré aquí».

  • Los centros y los goles de cabeza

    «Si llegan más centros en mejores condiciones, para mí es mejor, porque es un aspecto en el que destaco. Tengo que intentar marcar goles también de otras formas. Strefezza nos ha aportado creatividad; creo que ahora creamos un poco más de ocasiones; quizá en los últimos partidos no se haya notado, pero en general, desde su llegada, hemos mejorado en ese aspecto».

  • EL MILÁN Y LA JUVENTUD LO TIENEN EN EL PUNTO DE MIRA

    En las últimas semanas, Pellegrino ha sido cortejado tanto por el Milan como por la Juventus. Ambos clubes completarán, o intentarán completar, este verano una revolución en la línea de ataque y, en función de las salidas, tratarán de incorporar a la plantilla a un delantero centro puro, joven y con un físico imponente. El argentino, que llegó al Parma hace un año por «solo» 2 millones de euros, tiene hoy un precio asequible para nuestros principales clubes y, por lo tanto, será objeto de un seguimiento prolongado de cara al verano.