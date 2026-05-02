«El mejor partido que he visto nunca»: el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, explica por qué el PSG y el Bayern están «en otra dimensión»

Diego Simeone cuestionó la disciplina defensiva del PSG y el Bayern, mientras que el técnico de los Gunners elogió el partido y lo calificó como único.

«El Bayern contra el PSG fue quizá el mejor partido que he visto en cuanto a calidad colectiva e individual; nunca había visto algo así», afirmó Arteta. Aun así, apuntó que ese ritmo alto es posible gracias a sus ligas nacionales, que facilitan la rotación y la recuperación.