A pesar de su brillante trayectoria como entrenador —con un triplete en el Barcelona junto a Messi, Suárez y Neymar—, Luis Enrique cree que el partido del martes superó todo. El técnico del PSG quedó impresionado por la intensidad del encuentro, en el que su equipo llegó a ganar 5-2 antes de que una remontada del Bayern en los últimos minutos dejara todo listo para la vuelta.

«Nunca había visto un partido con esta intensidad. No es momento de señalar defectos; solo hay que felicitar a todos. Hoy merecíamos ganar, empatar y perder. Ha sido, sin duda, el mejor partido en el que he participado como entrenador», declaró tras el encuentro.