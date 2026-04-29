A pesar de su brillante trayectoria como entrenador —que incluye el triplete con el Barcelona junto a Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar—, Luis Enrique cree que el partido del martes por la noche lo superó todo. El técnico del PSG quedó impresionado por la enorme intensidad del encuentro, en el que su equipo llegó a ganar 5-2 antes de que una remontada del Bayern en los últimos minutos dejara todo abierto para la vuelta.

«Nunca había visto un partido con esta intensidad», declaró tras el encuentro. «No es momento de señalar defectos; solo hay que felicitar a todos. Hoy merecíamos ganar, empatar y hasta perder. Ha sido un partido fantástico, sin duda el mejor en el que he participado como entrenador».