En la última jornada de la Serie A, Como superó al AC Milan y se aseguró el cuarto puesto, logrando su primer acceso a la Liga de Campeones. La victoria 4-1 sobre Cremonese, sumada a la derrota del Milan ante Cagliari, desató la celebración de jugadores y afición.

En una campaña en la que también llegaron a las semifinales de la Coppa Italia, Fábregas ha cambiado la cara del club. Gracias a los resultados de la última jornada, el Como consiguió la cuarta plaza y se clasificó para la Liga de Campeones por segunda vez en su historia.