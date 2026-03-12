En una entrevista con Sky, el bosnio de 27 años explicó que Hoeneß es una de las principales razones por las que el VfB está teniendo tan buenos resultados deportivos actualmente. «Aquí ocurre de forma automática, porque el entrenador sabe sacar lo mejor de los jugadores».
¿El mejor entrenador del fútbol mundial? La estrella del VfB Stuttgart hace una declaración notable sobre Sebastian Hoeneß
A la pregunta de si el entrenador de Stuttgart es actualmente el mejor entrenador alemán del fútbol mundial, Demirovic respondió con una declaración notable: «No veo a nadie que sea mejor que él o con quien prefiriera entrenar. Tenemos un entrenador estupendo y un equipo técnico estupendo que animan a los jugadores y quieren que progresen individualmente».
Así, incluso ante las disputas por los puestos entre ellos, el actual campeón de la Copa DFB mantendría una armonía extrema. «El equipo es, en principio, así: todos nos apoyamos mutuamente. Si el entrenador decide jugar con un delantero y el otro se queda en el banquillo, estaremos totalmente ahí el uno para el otro. No nos vemos como rivales, sino como un dúo y un tándem», afirma el delantero.
Por eso, Demirovic afirma que «se divierte mucho en los entrenamientos y en el vestuario», lo que, en última instancia, también repercute en el rendimiento sobre el terreno de juego: «Tenemos la garra que necesitamos y, al mismo tiempo, la tranquilidad necesaria para jugar al fútbol con éxito».
- Getty Images
El Stuttgart y Demirovic quieren volver a la Champions League
Bajo la dirección de Hoeneß, Demirovic forma parte del equipo titular en la temporada actual. Aunque tuvo que hacer una pausa de varias semanas debido a una lesión en el pie, el jugador de 27 años ha marcado once goles y ha dado tres asistencias en 25 partidos oficiales en todas las competiciones.
En los partidos que quedan, Demirovic y el VfB quieren defender a toda costa el cuarto puesto de la Bundesliga para poder volver a jugar la Liga de Campeones la próxima temporada, tras un año de ausencia. Los suabos están actualmente empatados a puntos con el Leipzig, quinto clasificado, pero tienen un gol average ligeramente mejor.
Bundesliga: la lucha por Europa
# Equipo Partidos S U N Goles Dif. Pts. 1 FC Bayern München 25 21 3 1 92:24 68 66 2 Borussia Dortmund 25 16 7 2 53:26 27 55 3 TSG Hoffenheim 25 15 4 6 53:33 20 49 4 VfB Stuttgart 25 14 5 6 50:34 16 47 5 RB Leipzig 25 14 5 6 48:34 14 47 6 Bayer Leverkusen 25 13 5 7 48:32 16 44