Desde la concentración de la selección brasileña, Marquinhos reveló el mensaje que le dio a Gabriel tras la final. Verlo solo tras la tanda de penaltis le recordó al instante su propio momento difícil en la escena internacional.

«Estaba listo para celebrar», dijo Marquinhos. «Pero cuando empecé a correr, lo vi delante de mí, igual que tras mi penalti fallido en 2022.

En ese instante pensé en mi compañero de selección, sentí empatía porque yo viví algo similar y sé lo que pesa. Le dije que mantuviera la fuerza y la cabeza alta: había tenido una temporada y un partido increíbles.

Le dije que, en mi opinión, era el mejor central del mundo esta temporada y que no merecía cargar con ese peso, porque todos queremos marcar los penaltis.