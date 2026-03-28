Getty Images Sport
Traducido por
«¡El mejor de la historia!» - El ganador del Balón de Oro hace una afirmación rotunda sobre el capitán de Francia, Kylian Mbappé
El camino de Mbappé hacia la supremacía histórica
El exícono del Marsella y del AC Milan se ha quedado impresionado por el rendimiento del exdelantero del París Saint-Germain. La influencia de Mbappé en la selección nacional ha sido transformadora, ya que la llevó a conquistar el título mundial en 2018 y a alcanzar una segunda final consecutiva en 2022, donde marcó un memorable hat-trick contra Argentina. Tras marcar en la victoria por 2-1 contra Brasil esta semana, suma ya 56 goles en 95 partidos con Les Bleus y se encuentra a solo un gol de Olivier Giroud en la lista de máximos goleadores de todos los tiempos de la selección. Giroud puso fin a su carrera internacional en 2024 con 137 partidos disputados.
- AFP
Papin hace la declaración definitiva
En declaraciones a RMC, se le preguntó a Papin si Mbappé debería considerarse el mejor delantero de la historia de la selección francesa. No dudó en situar al actual capitán en lo más alto de la jerarquía, llegando incluso a sugerir que lo mejor del delantero aún está por llegar.
«Creo que, a día de hoy, es el mejor delantero de la historia de la selección francesa, sí. ¿Y sabes qué? Creo que va a ser aún mejor», declaró Papin. El jugador de 60 años, que sigue siendo el único futbolista en ganar el Balón de Oro mientras jugaba en un club francés, reconoció que, aunque Mbappé aún no ha conseguido ese galardón individual concreto, sus logros colectivos no tienen parangón.
Los premios individuales frente a la gloria internacional
El debate se centró en el prestigio del Balón de Oro, un trofeo que, hasta ahora, se le ha resistido a Mbappé a pesar de su constante excelencia. Papin, que sigue siendo uno de los delanteros más letales de la historia del fútbol con 30 goles en 54 partidos internacionales, admitió que cambiaría su propio momento de gloria individual por el éxito internacional que ha saboreado Mbappé.
«Aún no ha ganado el Balón de Oro, sí, pero yo, ¿cambiaría mi Balón de Oro por un título con la selección francesa? Quizás. Es algo en lo que pensar», admitió Papin. «Nunca jugué para ganar el Balón de Oro, y lo conseguí. En cambio, me hubiera gustado mucho ganar un Mundial, y nunca lo conseguí».
- Getty Images Sport
A la caza del récord histórico de Giroud
Mientras Francia se prepara para sus próximos partidos, todas las miradas estarán puestas en Mbappé, que busca el gol que le permita igualar a Giroud.
Con 56 goles en su haber, el capitán sigue siendo el eje central del equipo de Didier Deschamps. A medida que continúa su andadura en el Real Madrid y mantiene su excelente estado de forma con Les Bleus, el calificativo de «el mejor de la historia» que le otorgó Papin parece cada vez más difícil de rebatir.