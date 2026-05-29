Aunque Etihad Stadium y Old Trafford muestren interés, llevarse a Anderson del City Ground no será fácil. El propietario del Forest, Evangelos Marinakis, es un negociador duro y solo aprobará la venta si el club obtiene un beneficio significativo.

De concretarse su traspaso, el club reinvertiría los fondos generados en nuevos fichajes.

Se habla de un precio de nueve cifras: más de 100 millones de libras (134 millones de dólares), cantidad que solo clubes como City o United podrían pagar por un jugador llamado a brillar en el Mundial con los planes de Thomas Tuchel y los ambiciosos Tres Leones.