«¡El mayor reto de mi vida!» Un antiguo gigante se hunde en el caos y podría colapsar antes de que una leyenda lo rescate

La destitución de Lopetegui fue dramática y reveló el caos que vive el Sevilla FC. Antes del partido de Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund ya se había filtrado su salida, aunque el club no lo anunció hasta después de la derrota por 1-4. Los aficionados mostraron su tristeza y Lopetegui también se emocionó: «Es triste y doloroso dejar un equipo al que quiero mucho y que siempre permanecerá en mi corazón», declaró el técnico de 59 años, ahora seleccionador de Catar, en Movistar.

Al final de esa temporada el equipo ganó la Europa League 2023, pero la crisis deportiva ya era evidente. Lopetegui no fue el único responsable: en tres años y medio pasaron siete técnicos sin éxito.

A ello se suma una débil imagen directiva y la disputa entre el actual presidente, José María del Nido Jr., y su padre, José María del Nido Sr. La crisis deportiva se agrava por las dificultades financieras que limitan los éxitos y exigen paciencia.

Esta temporada, por los problemas financieros, el Sevilla tiene el segundo límite salarial más bajo de LaLiga; la pasada fue el más bajo de Primera y Segunda. La calidad de la plantilla se ha resintido, incompatible ya con las ambiciones europeas. Si en 2019/20 invirtió casi 189 millones en fichajes, en 2025/26 apenas gastó 250 000. Sin dinero para traspasos, ha apostado por fichajes gratuitos de veteranos como Alexis Sánchez o César Azpilicueta, cesiones como la de Odysseas Vlachodimos y la promoción de canteranos como José Ángel Carmona o Isaac Romero. Para que la necesidad se convierta en virtud, el Sevilla debe mantener la paciencia y, tal vez, asumir un gran revés.

La amenaza es mayor que nunca: en la 2024/25, tras perder 2-3 contra el Celta en la jornada 35, el equipo quedó a solo cuatro puntos del descenso. A la vuelta del partido, unos 400 aficionados, algunos encapuchados, esperaron al equipo en la ciudad deportiva y lanzaron huevos y piedras contra el autobús. La policía intervino y los jugadores, asustados, no pudieron regresar a sus casas hasta la mañana siguiente.

El alivio fue mayor cuando se aseguró la permanencia. Llegaron el director deportivo Antonio Cordón y, como entrenador, el exjugador (1996/97) Matías Almeyda. Para el argentino era su primera experiencia en las cinco grandes ligas; en Europa solo había dirigido antes al AEK de Atenas. Tras un inicio prometedor, Almeyda no alcanzó los resultados esperados con un plantel que ya no tenía a figuras de la época dorada como Ivan Rakitic, Ever Banega o Lucas Ocampos.